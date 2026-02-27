В мясной продукции из Татарстана выявили содержание антибиотика
В ходе лабораторных исследований обнаружено присутствие бензилпенициллина
Россельхознадзор по Татарстану сообщил о выявлении несоответствий в образцах мясной продукции. В ходе лабораторных исследований обнаружено присутствие бензилпенициллина, что нарушает требования технических регламентов Таможенного союза.
Исследование проводилось в рамках госзадания. Объектом анализа стала продукция «Говядина: мясо в тушах, полутушах, отрубах, четвертинах, блоках, крупнокусковых полуфабрикатах, бескостной категории Б из тазобедренной части говядины, замороженная».
Производитель заявлен как предприятие, зарегистрированное на территории Татарстана.
Ранее специалисты Чистопольского отдела Управления Роспотребнадзора с обязательным профилактическим визитом посетили завод по переработке и консервированию картофеля ООО «Чисто-Фри» в Чистополе. В ходе визита по просьбе руководства предприятия были осмотрены склад сырья и временного хранения продукции, помещение очистки и мойки картофеля, а также холодильные помещения.
