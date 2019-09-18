К концу 2019 года во всех медорганизациях России появятся электронные медицинские карты

К концу 2019 года электронные медицинские карты должны заработать во всех медицинских организациях страны. Об этом сообщила заместитель председателя федерального Фонда ОМС Светлана Кравчук.

«За последние годы в рамках программы цифровизации у нас разработана электронная медицинская карта. Она внедряется практически по всей стране. До конца этого года она должна работать во всех медицинских организациях», — цитирует ТАСС ее слова.

Также Кравчук добавила, что точкой в реализации нацпроекта «Здравоохранение» в области цифровизации станет возможность вести медицинскую электронную документацию во всех фельдшерско-акушерских пунктах.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроекты об электронных трудовых книжках.

