Татарстан потратит 20 млн рублей на билеты для выдворения иностранцев

Исполнитель должен оказывать услуги в круглосуточном режиме — без выходных и праздничных дней

ГУ Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Татарстану объявило тендер на оказание услуг по организации проезда для выдворения иностранных граждан. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

На реализацию проекта будет выделено 20 млн рублей. Исполнитель контракта должен будет оказать комплекс услуг, связанных с организацией выезда иностранцев за пределы страны, в круглосуточном режиме — без выходных и праздничных дней — с момента подписания договора и до 31 декабря 2027 года.

В перечень обязательных услуг входят:

резервирование и бронирование проездных документов;

оформление авиабилетов на рейсы различных перевозчиков;

оформление авиабилетов международного сообщения;

организация перевозки сверхнормативного багажа;

возврат и переоформление билетов при необходимости;

подготовка справок о стоимости проезда воздушным транспортом;

иные сопутствующие услуги.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Почти 64 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство, были выдворены за пределы России. Депортированные отправлены в 76 иностранных государств, сообщили в ФССП.

Рената Валеева