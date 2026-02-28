С 1 июня в Татарстане начнет действовать ежегодная семейная выплата

Право на нее имеют оба работающих родителя, которые воспитывают двух и более детей

Фото: Динар Фатыхов

С 1 июня в Татарстане начнет действовать новая мера соцподдержки — ежегодная семейная выплата. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России по республике.

— Право на нее имеют оба работающих родителя (усыновители, опекуны, попечители), воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет и до 23 лет, если ребенок обучается очно. При этом необходимо понимать, что для самозанятых и ИП на спецрежимах эта выплата не предусмотрена, — рассказали татарстанцам.

Получить выплату могут россияне, постоянно проживающие в стране, при соблюдении следующих условий:

заявитель и дети являются гражданами РФ;

родитель официально трудоустроен, уплачивает налог на доходы (НДФЛ) и не имеет задолженности по алиментам.

Среднедушевой доход семьи не должен быть больше полуторакратной величины прожиточного минимума на душу населения, которая действует в регионе ее проживания. Также учитываются установленные критерии имущественной обеспеченности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Например, семья из четырех человек живет в Татарстане. Прожиточный минимум на 2025-й здесь был установлен на уровне 15 073 рублей. Оба родителя в прошлом году получали зарплату по 32 тыс. рублей, других доходов у них не было. Выходит, что среднедушевой доход семьи равен 16 тыс. рублей. Это меньше, чем полтора прожиточных минимума в регионе, а значит, на выплату претендовать можно, — пояснил управляющий Отделением Социального фонда России по Татарстану Эдуард Вафин.

Он добавил: как следует из подсчетов, максимальный годовой доход, при котором семья из четырех человек может рассчитывать на получение выплаты, составляет 1 085 256 рублей. Соответственно, доход обоих родителей не должен превышать 45,2 тыс. рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по изменению условий льготной ипотеки для семей с детьми. В городах с низким объемом строительства жилья им могут предоставить возможность приобретать жилье на вторичном рынке — в многоквартирных домах, построенных более 20 лет назад.

Галия Гарифуллина