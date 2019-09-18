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И. о. руководителя исполкома Лаишевского района Татарстана стал Ильдус Зарипов

10:53, 18.09.2019
И. о. руководителя исполкома Лаишевского района Татарстана стал Ильдус Зарипов
Фото: tulachi.tatarstan.ru

Совет Лаишевского района выбрал Ильдуса Зарипова исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета.

«Он имеет большой опыт работы как на муниципальном уровне, так и на республиканском в руководящих должностях, в реальном секторе экономики. Ильдус Фатихович показал себя как профессионал», — цитирует «Татар-информ» премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Ранее глава Лаишевского района Татарстана Михаил Афанасьев ушел с поста. До этого Ильдус Зарипов покинул должность главы Тюлячинского района РТ.

ОбществоВласть Татарстан
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