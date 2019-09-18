И. о. руководителя исполкома Лаишевского района Татарстана стал Ильдус Зарипов

Совет Лаишевского района выбрал Ильдуса Зарипова исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета.

«Он имеет большой опыт работы как на муниципальном уровне, так и на республиканском в руководящих должностях, в реальном секторе экономики. Ильдус Фатихович показал себя как профессионал», — цитирует «Татар-информ» премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Ранее глава Лаишевского района Татарстана Михаил Афанасьев ушел с поста. До этого Ильдус Зарипов покинул должность главы Тюлячинского района РТ.