Израиль нанес «превентивный удар» по Ирану

Об этом заявил израильский министр обороны Исраэль Кац

Фото: Мария Зверева

Израиль нанес «превентивный удар» по Ирану. Об этом заявил израильский министр обороны Исраэль Кац, сообщает Channel 12.

— Государство Израиль нанесло превентивный удар по Ирану, в результате чего в ближайшем будущем ожидается ракетный и беспилотный удар по государству Израиль, — цитирует его телеканал.

По словам Каца, в Израиле ввели чрезвычайное положение.

Как передает Fars News Agency, в Тегеране раздались три взрыва. По данным издания, несколько ракет попали по университетской улице и району Джомхури.



Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал нелегкое решение по Ирану. Он заявил, что Тегеран должен полностью отказаться от обогащения урана. «Я говорю — никакого обогащения. Ни 20%, ни 30%», — сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, в январе президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер‑министром Израиля Нетаньяху. В ходе беседы стороны детально обсудили обстановку вокруг Ирана, а также общую ситуацию на Ближнем Востоке.



Галия Гарифуллина