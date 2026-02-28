Израиль нанес «превентивный удар» по Ирану
Об этом заявил израильский министр обороны Исраэль Кац
Израиль нанес «превентивный удар» по Ирану. Об этом заявил израильский министр обороны Исраэль Кац, сообщает Channel 12.
— Государство Израиль нанесло превентивный удар по Ирану, в результате чего в ближайшем будущем ожидается ракетный и беспилотный удар по государству Израиль, — цитирует его телеканал.
По словам Каца, в Израиле ввели чрезвычайное положение.
Как передает Fars News Agency, в Тегеране раздались три взрыва. По данным издания, несколько ракет попали по университетской улице и району Джомхури.
Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал нелегкое решение по Ирану. Он заявил, что Тегеран должен полностью отказаться от обогащения урана. «Я говорю — никакого обогащения. Ни 20%, ни 30%», — сказал он (цитата по РИА «Новости»).
Напомним, в январе президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер‑министром Израиля Нетаньяху. В ходе беседы стороны детально обсудили обстановку вокруг Ирана, а также общую ситуацию на Ближнем Востоке.
