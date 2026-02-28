Очевидцы: «Над Дубаем работает ПВО, жителей предупредили о ракетной опасности»

В целом обстановка в городе спокойная, говорят читатели «Реального времени»

Фото: Реальное время

Над рядом районов Дубая слышны взрывы, в воздухе видны результаты работы ПВО, ранее в нескольких районах ближе к Абу-Даби (где расположена военная база США) сегодня были слышны взрывы, но в целом обстановка в городе спокойная. Об этом нашему изданию сообщают очевидцы.

— В Дубае все спокойно, я слышала один хлопок в районе недалеко от Global village, никаких следов в небе не было. По словам моих друзей, в районе Downtown, рядом с Бурж Халифой, взрывы были слышны сильнее, было три хлопка. Примерно также это ощущалось на Пальме (район Palm Jumeirah). В Дубае предупредили о ракетной опасности. В местных чатах пишут, что в районах ближе к Абу-Даби взрывы ощущаются сильнее всего. Но в целом атмосфера в городе спокойная, все живут как и жили, никто не испугался, — поделилась читательница «Реального времени».

По ее словам, информацию об атаке многие узнали, лишь открыв телеграм-каналы.

— Уже была похожая ситуация в июне 2025 года, когда небо закрывали, но все очень быстро восстановилось и об этом все забыли. Сейчас у жителей такое же представление о ситуации, никто не верит, что это затянется. <...> На данный момент все больше переживают о своих предстоящих поездках из-за закрытого неба, нежели из-за угроз безопасности. В Абу-Даби на резортах и туристических местах все спокойно, весь удар приходится на военную базу США, а она достаточно далеко от города. А пока люди также на улицах, бранчах и бассейнах, типичная дубайская жизнь, — добавила она.

Как рассказал другой читатель, он слышал хлопки, но не придал им особого значения:

— Я вообще в этот момент плавал в бассейне и слышал раза три, что где-то ударило. Я подумал, что это от Ирана слышно. Потом прихожу домой, мне куча людей пишут: «Взрывы в Дубае, в Абу-Даби».

По предварительным данным, в ОАЭ могут находиться порядка 50 тыс. российских туристов. Как утверждают туроператоры, туристов, которые сегодня не смогли вылететь из ОАЭ, размещают в отелях.

Сегодня Тель-Авив нанес «превентивный удар» по Ирану, позже о начале военной операции заявил Вашингтон. В ответ Иран заявил об атаке Израиля, а также нанес удары по американским базам в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.

Галия Гарифуллина