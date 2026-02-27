Глава Альметьевского района обратилась к жителям после ракетной опасности

Жителям напомнили о необходимости доверять исключительно официальным сообщениям

Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова выступила с обращением к жителям на фоне первого объявления ракетной опасности. В своем заявлении она подчеркнула, что все решения по защите гражданского населения принимались оперативно и в строгом соответствии с текущей обстановкой.

Чиновница выразила благодарность экстренным службам за высокую готовность и оперативную реакцию, а также поблагодарила жителей за выдержку, дисциплину и понимание в сложной ситуации.

— В очередной раз призываю четко следовать сигналам оповещения, обеспечивающим вашу безопасность. Многократное повторение сигнала тревоги необходимо для информирования о продолжающейся опасности. Сигнал перестает звучать только при снижении тревоги и проявлении вероятной возможности скорого прекращения угрозы. После подтверждения вашей безопасности сообщается соответствующая информация, — сказано в сообщении, опубликованном в соцсетях администрации.

Жителям вновь напомнили о важности бдительности и необходимости доверять исключительно официальным сообщениям — от МЧС и администрации района.

Ранее в Альметьевском районе объявляли ракетную опасность. Жителей просили укрыться в помещениях без окон — например, в коридорах, ванных комнатах, подземных переходах, на парковках или цокольных этажах — и держаться на безопасном расстоянии от зданий. Для обеспечения безопасности было временно ограничено движение общественного транспорта: пассажиров и водителей попросили проследовать в укрытия до снятия режима опасности.



Рената Валеева