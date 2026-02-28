Путин обсудил обстановку в Иране на совещании Совбеза

Встреча прошла по видеосвязи

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Оно прошло по видеосвязи, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на встрече обсудили обстановку в Иране.

Сегодня Тель-Авив нанес «превентивный удар» по Ирану, позже о начале военной операции заявил Вашингтон. Москва требует вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования, заявили в МИДе России.

— Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе. Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто — разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму. <...> При этом американо-израильский тандем прикрывается мнимой заботой о том, чтобы иранцы не обзавелись ядерным оружием. Бомбардировки ядерных объектов, находящихся под гарантиями МАГАТЭ, недопустимы, — говорится в заявлении ведомства.



Галия Гарифуллина