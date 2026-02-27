В Нижнекамске зафиксировали превышение уровня оксида углерода

Станции контроля воздуха в Татарстане выполнили 557 тыс. замеров с начала года

Фото: Дарья Пинегина

С начала 2026 года 17 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА) выполнили 557 тысяч измерений. Особую активность продемонстрировали станции в столице республики: пять АСКЗА в Казани провели 164 тысячи измерений, что составляет почти треть от общего числа замеров по региону.

В феврале на одной из станций зафиксировали отклонения от нормы. На АСКЗА‑13, расположенной в Нижнекамске, было выявлено восемь превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) оксида углерода. Специалисты установили, что причиной превышений стала интенсивная работа автотранспорта в зоне действия станции.

На остальных 16 станциях сети превышений ПДК загрязняющих веществ не фиксировалось — показатели оставались в пределах установленных нормативов.

Рената Валеева