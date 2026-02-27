В Нижнекамске зафиксировали превышение уровня оксида углерода
Станции контроля воздуха в Татарстане выполнили 557 тыс. замеров с начала года
С начала 2026 года 17 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА) выполнили 557 тысяч измерений. Особую активность продемонстрировали станции в столице республики: пять АСКЗА в Казани провели 164 тысячи измерений, что составляет почти треть от общего числа замеров по региону.
В феврале на одной из станций зафиксировали отклонения от нормы. На АСКЗА‑13, расположенной в Нижнекамске, было выявлено восемь превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) оксида углерода. Специалисты установили, что причиной превышений стала интенсивная работа автотранспорта в зоне действия станции.
На остальных 16 станциях сети превышений ПДК загрязняющих веществ не фиксировалось — показатели оставались в пределах установленных нормативов.
Напомним, с 2018 года в Татарстане в природоохранные мероприятия было вложено 106 млрд рублей. О том, как реализуются профильные нацпроекты, как решается проблема воздуха на севере Казани, как Татарстан стал флагманом по рекультивации, зачем республике спасать снежного барса и что общего между биткоином и углеродной единицей — в расшифровке беседы с экс-министром экологии Татарстана Александром Шадриковым.
