Выезжаем прочь из старого города, гуляем в сторону Арских ворот

Прогулка по Карла Маркса и Ершова по трамвайным рельсам

​Институт фундаментальной медицины и биологии, в прошлом — здание высших женских курсов. Фото: предоставлено Ильей Евлампиевым

В прошлой статье мы ехали по улице Карла Маркса, а теперь постепенно выезжаем на Николая Ершова. Благодаря фотографиям популяризатора краеведения Ильи Евлампиева мы можем увидеть эти края в 2002 году из окна трамвая. Когда-то здесь город заканчивался, начинался Сибирский тракт, идущий в сторону Перми, здесь проходили ярмарки, иногда и ожесточенные бои.

Вузы

Два важных учебных заведения города. Слева — Казанский национальный исследовательский технологический университет. Исторически за деревьями скрывается здание промышленного училища конца XIX века, объединяющее среднее химико-техническое и низшие химическое, строительное и механическое училища.

Неприметный памятник Кирову напоминает, что революционер в начале прошлого века здесь учился. После этого заведение преобразовывалось в политехнический институт, химико-технологический институт, в Казанский государственный технологический университет (в КНИТУ он превратится в 2011-м).



Справа — аграрный университет, а исторически — коммерческое училище, то есть среднее мужское учебное заведение. Оно чуть помладше промышленного, открылось в 1905 году. С 1919 года здесь развивается тема сельскохозяйственного образования, в момент фотографирования это Казанская сельскохозяйственная академия (университетом станет в 2006-м). Ректором, кстати, работает Джаудат Файзрахманов, он уйдет с этого поста в 2018-м.

Меж двух вузов. предоставлено Ильей Евлампиевым

Церковь

Церковь в честь святой великомученицы Варвары построили на месте дома казанского вице-губернатора Кудрявцева в 1780-м. В ней пел юный Федор Шаляпин, венчался сын поэта Николай Евгеньевич Баратынский, здесь крестили другого поэта — Николая Заболоцкого (а групповую могилу его, репрессированного, недавно нашли за железной дорогой, в районе платформы Новаторов).

Тот храм, который мы видим сейчас, был построен в 1901—1907 годах по проекту Федора Малиновского, хотя сохранились и старые элементы, это нижние ярусы колокольни).

В советское время в обкорнанном храме был клуб трамвайного парка (а сам парк находился на месте «Корстона»), крутили кино, работала протезная мастерская, потом здесь трудились сотрудники кафедры компрессоров и пневмоагрегатов КХТИ. Лишь в 1994-м его восстановили и вернули верующим.

Вид на церковь. предоставлено Ильей Евлампиевым

Женские курсы

На постере статьи — здание биолого-почвенного факультета КГУ, ныне — Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ. Как можно увидеть, тогда оно было окрашено в голубой цвет, а в 2010-е приобрело строгий сероватый оттенок.

История здания связана с женскими курсами, которые проработали восемь лет, начиная с 1876 года (словесно-историческое и физико-математическое отделения). Лекции по вечерам читали в университете, по сути, на благотворительных началах (свои гонорары многие профессора отдавали на другие аналогичные курсы).

Потом они закрылись, а открылись в 1906-м (отделения — историко-общественное и языка и литературы), прекратив свое существование в 1920-м. В советское время здесь был спортивный факультет педагогического института.

В районе бывшего госпиталя. предоставлено Ильей Евлампиевым

Заборы

За заборами начинаются частные владения. Когда-то здесь справа находилась конечная остановка конки на Арском поле, а потом управление казанскими трамваями и трамвайное депо №1. В зарослях деревьев стоят корпуса Институт фундаментальной медицины и биологии, в прошлом — военный госпиталь, на дореволюционных снимках еще не скрывающийся в зелени.

Поворот на Чехова предоставлено Ильей Евлампиевым

Трамваи

В 1997 году депо сгорело, а здание снесли как раз в 2002-м, когда и была сделана эта фотография. При этом забор с восьмиконечными звездами сохранился с советских времен. А в 2006-м вместо пустыря и забора появился новый символ Казани — гостиничный торгово-развлекательный комплекс «Корстон».

Прощаясь с этой трассой, разместим напоследок изображение крестного хода у Варваринской церкви дореволюционной эпохи, которое дает представление, как выглядела Арская улица до того, как по ней стали носиться автомобили.

Крестный ход. взято с сайта commons.wikimedia.org (общественное достояние)