Названы члены жюри первого конкурса красоты БРИКС в Казани

Среди них певица Ольга Бузова, стилист Влад Лисовец, визажист Елена Крыгина и другие

Фото: Артем Дергунов

Телеведущая Виктория Лопырева, певица Ольга Бузова, стилист Влад Лисовец, визажист Елена Крыгина и другие медийные личности вошли в состав жюри первого конкурса красоты БРИКС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе конкурса.

В состав жюри также вошли продюсер Лина Арифуллина, актер Игорь Жижикин, хореограф Никита Мусатов, исполнитель Марк Тишман и президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский. В Казань уже прибыла 51 представительница из 17 государств мира.

Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Конкурсная программа охватывает три возрастные и социальные категории. В категории Miss за победу поборются девушки из Индии, Индонезии, ЮАР, Казахстана, Боливии и Уганды. Категория Mrs объединит замужних женщин с детьми, представляющих Китай, Малайзию и Белоруссию, а самые юные участницы выступят в категории Little Miss.

Торжественная церемония закрытия конкурса, 7 марта, будет сопровождаться выступлениями известных российских артистов. На сцене появятся Дима Билан, L’One, Jony и Клава Кока, а также другие популярные исполнители.

Рената Валеева