Суд посадил на 4 года экс-супругу замглавы исполкома Казани Инессу Куляжеву

Двое других фигурантов — отставников МВД — получили 5 лет «строгача» на двоих

Фото: Динар Фатыхов

Только что Московский райсуд Казани огласил приговор по обвинению в вымогательстве активов на 5 млрд рублей у ВИП-чиновника исполкома. Бывшей супруге Игоря Куляжева не удалось доказать свою невиновность, ее наказали 4 годами колонии общего режима, передает с места журналист «Реального времени».

Вероятно, будучи готовой к такому решению, женщина пришла на сегодняшнее заседание с небольшим рюкзаком. Поддержать ее сегодня также пришел родной брат, ранее не принимавший участия в процессе.

Александр Прохоров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Бывшего сотрудника подразделения налоговых проверок УБЭП МВД Татарстана подполковника в отставке Александра Прохорова суд приговорил к 2 годам колонии строгого режима, а майора Руслана Заббарова, экс-оперативника угрозыска Казанского ЛОВД на транспорте, — к 3 годам колонии строгого режима.

Заметим, заседание было назначено еще на 10 утра — планировалось выслушать выступление в прениях адвоката подсудимой и последнее слово троих фигурантов, однако по факту машина с конвоем МВД прибыла в Московский суд Казани лишь спустя пять с половиной часов, поставив своего рода рекорд.

Напомним, Инессу Куляжеву и нанятых ею для сбора информации отставников МВД обвиняли в вымогательстве в особо крупном размере под угрозой распространения ложной и порочащей ВИП-чиновника информации. По версии силовиков, незаконные действия имели место в июне 2023 года.

Экс-полицейские вину признавали частично и извинялись перед замглавы исполкома Игорем Куляжевым в суде. Тогда как бывшая супруга обвиняла его в невыполнении брачного договора в части раздела средств на счетах и ценных бумаг — в которые Куляжев, по ее версии, годами инвестировал и ее доходы, но ни разу не делился прибылью. Также Инесса Куляжева обвиняет экс-супруга в попытке решить гражданский семейный спор уголовным делом и срежиссированной по полицейской методичке провокацией под аудиозапись в ресторане «Мангал». При этом, с ее слов, сделанная запись по факту доказывает не ее вымогательство, а собственно попытку провокации и признание супругом ее права на долю в совместном имуществе, его же признание в оформлении части активов на сына и управление коммерческой организацией.

Руслан Заббаров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Собственно с Куляжевым его бывшая жена и привлеченные ею по договорам услуг юристы летом 2023-го встречались дважды. Первая встреча была на квартире, вторая в ресторане «Мангал», куда чиновник пришел уже снабженный записывающей аппаратурой. В обоих случаях речь шла о подготовленном по инициативе Инессы Куляжевой обращении в адрес правоохранительных органов и руководства республики. В нем упоминались внебрачные отношения бывшего и сокрытые, по мнению автора обращения, активы Куляжева, включая квартиры, счета и машины. Она просила провести проверку на предмет состава в его действиях признаков ряда преступлений, включая взятку, и оценить соответствие его доходов и расходов.

В итоге дело возбудили на саму заявительницу и тех, кто ей помогал. Для Руслана Заббарова прокурор Ленар Миннебаев запросил в прениях 7 лет колонии строгого режима, а для Александра Прохорова — на год меньше, предлагая применить в отношении него норму о назначении наказания ниже низшего предела.

Адвокат Нияз Абдразаков, представитель потерпевшего замглавы исполкома Игоря Куляжева, позицию прокурора поддержал лишь отчасти. По его мнению, частично признавшие вину и принесшие извинения его доверителю Прохоров и Заббаров могут исправиться и при назначении условного срока, а вот Инесса Куляжева — нет. При этом Абдразаков предлагал изолировать ее от общества на длительный срок.

Заметим, прения по этому делу пришлось проводить дважды — по ходатайству потерпевшей стороны. Абдразаков просил приобщить к материалам постановление об отказе в уголовном преследовании Игоря Куляжева от 5 апреля 2024 года, подписанное следователем отдела СК по Вахитовскому району Казани. При этом на повторных прениях гособвинитель внезапно отказался от части утвержденного вышестоящим прокурором обвинения — просил исключить вымогательство имущества, оставив только денежную сумму в 5 млрд.



— Я не Галицкая, хотя Куляжев и Шевырев очень старались довести меня до смерти. Я не Галицкая и дойду до Верховного суда РФ, — пообещала сегодня Куляжева, выразив надежду, что в ходе следствия по делу против бенефициара компании «Волга-Автодор» Станислава Шевырева подтвердится достоверность тех фактов из обращения, которые МВД и прокуратура называли ложными.



Подробнее о позиции защиты в прениях и последнем слове «Реальное время» рассказывало ранее.

Ирина Плотникова