Синоптик предупредил казанцев о первом снеге

Ближе к выходным в столицу Татарстана придут холода и может выпасть снег, сообщил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

По его словам, на этой неделе погоду в столице Татарстана определяет обширный циклон. В четверг, 19 сентября, днем ожидается 13 градусов, а ночью похолодает до 5 градусов.

«Погода определяется обширным циклоном. Она неустойчивая, свою лепту вносят и вторжения арктического воздуха. Значительно понижаются ночные температуры. По прогнозу Гидрометцентра, к концу недели эти показатели опустятся вплоть до 2 градусов со знаком «плюс», возможны осадки в виде мокрого снега», — заявил специалист.

Он также обратил внимание на то, что аномалия холода будет существенна. Температурные показатели будут присущи не сентябрю, а скорее октябрю, передает пресс-служба КФУ.

В предстоящую пятницу казанцев ждет облачность с прояснениями и небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +12 градусов, ночью до + 5.

В субботу, 21 сентября, прогнозируется небольшой кратковременный дождь, температура воздуха в дневные часы составит +10 градусов , ночью +2 градуса. В воскресенье днем ожидается сухая погода: +11 градусов днем. Ночью же ожидается +3 градуса и мокрый снег.

