Эксперты объяснили, как команда Дурова обойдет блокировку Telegram

На фоне замедления работы мессенджера мошенники могут начать предлагать россиянам воспользоваться фейковым VPN

Роскомнадзор с 10 февраля начал замедлять работу Telegram и обвинил сервис в поддержке сервисов для «пробива». Эксперты допустили, что дальнейшая судьба мессенджера будет зависеть от действий разработчиков. Как команда Павла Дурова обойдет блокировку, какие схемы обмана россиян мошенники могут использовать на фоне ситуации вокруг «телеги» и удастся ли заблокировать VPN, — в материале «Реального времени».

«Аферисты могут распространить миф о якобы новой версии Telegram»

С 10 февраля в России активно замедляется работа Telegram. У пользователей возникают проблемы с отправкой фото и видео, правда, сообщения доходят до адресата пока что без особых проблем. Эксперты в разговоре с «Реальным временем» уже прогнозировали, что ситуация вокруг сервиса повлияет не только на работу СМИ, но и на привлечение клиентов для малого бизнеса.

Позже Роскомнадзор обвинит Telegram в поддержке сервисов для «пробива». Иными словами, мессенджер продолжает предоставлять инфраструктуру для распространения личных данных россиян. В МВД, в свою очередь, подчеркнули, что данные сервисы в «телеге» использовали иностранные кол‑центры.

Глава ФСБ Александр Бортников отметил, что сейчас его служба не ведет переговоров с основателем мессенджера Павлом Дуровым, поскольку ранее такое общение «ни к чему хорошему не привело». Более того, недавно военный эксперт Юрий Кнутов обвинил предпринимателя в том, что в свое время бизнесмен сдал пароли от мессенджера французской разведке.

На фоне блокировки Telegram мошенники могут начать предлагать россиянам воспользоваться фейковым VPN. Об этом «Реальному времени» сообщил координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

— Как может выглядеть схема развода: аферисты скидывают ссылку, которая поведет пользователя якобы на скачивание супер-VPN или некоего «ускорителя» для Telegram. В действительности вы перейдете «куда-то не туда», — предположил в беседе с корреспондентом издания эксперт.

Еще один возможный вариант обмана: распространение мифа о якобы разработанной новой версии Telegram.

Парфентьев напомнил также, что нередко мошенники крадут данные пользователей для фейковой авторизации на «Госуслугах» и дальнейшего совершения через сайт преступных действий. Он призвал граждан к бдительности и пониманию того, что «мошенники оборачивают себе на пользу любой инфоповод».

В прошлый раз «Роскомнадзор заблокировал сам себя»

Дальнейшая работа Telegram во многом будет зависеть от действий разработчиков мессенджера, считает Парфентьев.

— Дело в том, что в 2018—2019 годах Telegram уже пытались блокировать, но Павел Дуров дал команду обеспечить работоспособность данного мессенджера в России любой ценой. В итоге команда Telegram оперативно отвечала с программно-технической точки зрения на любые шаги Роскомнадзора, и ведомство проиграло эту битву. В обществе даже ходил анекдот, что «Роскомнадзор заблокировал сам себя», — напомнил координатор.

В сегодняшней ситуации команда мессенджера может также максимально адаптировать свой сервис для того, чтобы обойти блокировку, допустил IT-эксперт.

«Россияне не перейдут с Telegram на «ВКонтакте» или «Одноклассники»

Если разработчики Telegram все-таки решат проигнорировать ситуацию и работу мессенджера ограничат в России, то россияне все равно продолжат им пользоваться через VPN, считает Парфентьев.

При этом, по его мнению, россияне не перейдут с Telegram на «ВКонтакте» или «Одноклассники», поскольку это «немного другие сервисы».

Реальное время / realnoevremya.ru

— «ВК» и «Одноклассники» — это социальные сети, иными словами, такая всеобъемлющая контентная платформа, которая интегрирует очень разные сервисы, соединение блога, форума, чата, фотовидеохостинга и так далее. Мессенджеры — это очень узкая такая история, которая произрастает в общем-то из древних чатов и сейчас немного схожа с былым форматом микроблогов, — объяснил собеседник издания.

Причем, по его мнению, «ВК Мессенджер», который является частью экосистемы «ВКонтакте», или «Яндекс. Мессенджер», могут стать для россиян альтернативой MАХ.

VPN невозможно заблокировать

На фоне замедления Telegram вновь заговорили и о блокировке Virtual Private Network (VPN). К середине января Роскомнадзор ввел ограничения для 439 таких сервисов в России, что на 70% выше показателей осени прошлого года, пишет «Коммерсантъ»,

Оценивая риски блокировки эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в институте развития Интернета, эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, консультант в администрации президента России Артем Геллер сообщил «Реальному времени», что VPN — это просто технология, а ее нельзя запретить.



— VPN может сделать любой человек по инструкции у себя дома, самому себе свой. Именно поэтому запретить ее невозможно в принципе. Просто в конечном итоге будет еще больше программ, в том числе «серых», — объяснил изданию эксперт.

Он также выступил против блокировки Telegram.

— На мой взгляд, людям нужно сперва предложить альтернативный достойный сервис, куда смогут перейти значительное количество пользователей. Причем важно не просто забить его (альтернативный мессенджер, — прим. ред.) зарегистрированными пользователями, а пригласить туда именно активных людей. Многих возможностей у MAX еще пока нет и будут, я предполагаю, что не скоро, годы уйдут на разработки. В связи с этим, отбирать у людей возможность стабильно нормально общаться по своим бытовым делам, мне кажется, неправильно, — резюмировал Геллер.