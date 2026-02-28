Бизнес-обзор: «Татнефть» законтрактовала поставки на треть триллиона, внук Ирины Винер разошелся с партнером

Главные новости бизнеса прошедшей недели

Фото: Реальное время

На этой неделе «Татнефть» объявила о заключении сделки на 314 млрд рублей, покупатель не раскрывается. Конкурсник в деле о банкротстве некогда одной из крупнейших нефтетрейдинговых компаний республики — «ГСМ-Трейд» сообщил о планах кредиторов утвердить мировое соглашение. Даниил Винер, внук заслуженного тренера России по художественной гимнастике Ирины Винер, стал единственным владельцем казанской компании по управлению ресторанным бизнесом, подробности — в обзоре «Реального времени».

«Татнефть» поставит нефть на треть триллиона

В эту среду «Татнефть» сообщила о заключении сделки почти на треть триллиона рублей. Речь идет о долгосрочном договоре поставки нефти стоимостью 313 747 200 000 рублей. Объемы поставок не разглашаются, как и сведения о покупателе — в документе он указан как ХХХ.

— Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 28 февраля 2028 года включительно, а в части претензий, незавершенных обязательств и взаиморасчетов — до их полного завершения, — говорится в сообщении.

Срок и условия договора согласовываются сторонами в спецификациях к контракту. По своей категории сделка является существенной, но не относится к крупным или в совершении которой имеется заинтересованность, указала «Татнефть».

Контракт был подписан еще в конце декабря. Размер сделки составляет 15,03% балансовой стоимости активов татарстанской компании, а это более 2 трлн рублей (2 087 868 000 000) по МСФО.

Внук Ирины Винер лишился партнера по бизнесу

В четверг изменился состав собственников в казанской компании «Абак Групп», развивавшей в нашем городе рестораны узбекской кухни «Урюк». Проект покинул владелец популярного в Альметьевске ресторана «Операция Ы» Юрий Смыков.

Бизнес еще в 2006 году запустил известный предприниматель Антон Винер — сын легендарного тренера России по художественной гимнастике Ирины Винер, бывшей супруги миллиардера Алишера Усманова.

Федеральная ресторанная сеть в свое время насчитывала 21 заведение в России, но в последние годы заметно сократилась. Сейчас в описании компании на сайте проекта сообщается об 11 точках общепита, хотя во вкладке «Рестораны» указаны лишь восемь московских. Казанский ресторан «Урюк» на ул. Баумана прошлым летом закрылся.

Проект запустил предприниматель Антон Винер — сын легендарного тренера России по художественной гимнастике Ирины Винер. Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Антон Винер (официальное имя — Натан) был в числе соучредителей «Абак Групп» до конца весны 2018 года. Затем его доля в 60% перешла к его сыну Даниилу Винеру. Вторая часть акций в 40% оставалась в руках Юрия Смыкова, сына почетного татарстанского нефтяника, ветерана «Татнефти» Виктора Смыкова. Но в эти дни он вышел из уставного капитала общества.

Смыков-младший — собственник нескольких компаний в Альметьевске, где ему принадлежит популярный в городе ресторан «Операция Ы». Но основной доход приносит новошешминское ЗАО «Троицкнефть», которым он руководит, годовой оборот предприятия — 11 млрд рублей.

Выручка «Абак Групп» в 2024 году (данных за 2025-й пока нет) составила 157 млн, чистая прибыль — 12,7 млн рублей. В Татарстане Даниилу Винеру принадлежит только эта компания, основной пул других его 30 предприятий, занятых в ресторанной отрасли, находится преимущественно в Москве. Совокупная выручка этих фирм превышает 2,8 млрд рублей.

Основной пул других предприятий Даниила Винера, занятых в ресторанной отрасли, находится преимущественно в Москве. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кредиторы «ГСМ-Трейд» обсуждают мировую и продажу дома сооснователя

В пятницу конкурсный управляющий в деле о банкротстве компании «ГСМ-Трейд» прежде успешного нефтетрейдера Рената Ялакова, запускавшего в Татарстане сеть АЗС Shell, сообщил о перспективах урегулировать спор миром (кредиторы требуют с компании 625 млн рублей). Сооснователем нефтетрейдинговой фирмы наряду с Ялаковым выступал его бизнес-партнер Халит Фазуллин, которого также признали банкротом.

Собрание кредиторов состоится 6 марта, где на повестке будет шесть вопросов. Первый — утверждение мирового соглашения в деле о банкротстве Фазуллина, где «ГСМ-трейд» является кредитором. Второй — утверждение такого же соглашения в деле о банкротстве самой компании. Третий — принятие решения о распределении денег из конкурсной массы Фазуллина. Далее в повестке — вопросы выбора арбитражного управляющего, порядка принятия решений на собрании кредиторов и принятие отчета конкурсника.

Конкурсник в деле о банкротстве компании «ГСМ-Трейд» нефтетрейдера Рената Ялакова, запускавшего в Татарстане сеть АЗС Shell, сообщил о перспективах урегулировать спор миром. скриншот с сайта Яндекс.карты

Ранее Халиту Фазуллину удалось исключить из конкурсной массы жилой дом, баню, гараж и землю в Советском районе Казани. Однако в апелляции это решение отменили. Как пояснил представитель «Ак Барс Банка», кредиторы решили приобрести ему «замещающее жилье в связи с роскошностью того жилого дома, об исключении которого ходатайствовал должник», говорится в материалах арбитража. В Сети можно найти старые объявления о продаже объекта, где говорится, что это двухэтажный кирпичный коттедж с мансардой в пос. Нагорном, общая площадь дома — 382 кв. м, земельный участок — 13 соток.

На покупку жилья на замену семье Фазуллина кредиторы зарезервировали 8 млн рублей из его конкурсной массы. Предполагается, что это будет жилой дом до 100 кв. м на участке площадью до 600 кв. м в пределах границ Казани.

Гранты промышленников и проект обувной фабрики в Казани

В течение недели «Реальное время» рассказывало и о других новостях экономики и бизнеса. Первые компании от Татарстана смогли попасть в программы финансирования Российского научного фонда и получили гранты в сумме 700 млн рублей для реинжиниринга собственных производств. Научно-технологическими партнерами КАМАЗа и «Татнефти» стали известные федеральные университеты. КАМАЗ заключил трехлетние соглашения с МГТУ имени Баумана, а ПАО «Татнефть» — с Институтом нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН. На выходе из РНФ находится заявка АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького». Пока КНИТУ-КАИ и КНИТУ-КХТИ остаются в тени грантовых НИОКР, КФУ участвует только в одном проекте КАМАЗа.

КАМАЗ заключил трехлетние соглашения с МГТУ имени Баумана. предоставлено ПАО "КАМАЗ"

В России сокращается количество производителей и продавцов обуви. По данным Росстата, за год свою деятельность прекратили около 300 компаний, в том числе крупные фабрики. Среди основных причин — западные санкции, удорожание материалов и засилье китайских товаров. Казань утратила свою легендарную обувную фабрику «Спартак» гораздо раньше, но сейчас получила шанс возродить предприятие. Что происходит с рынком, могут ли обувщики перейти в электронную коммерцию и в открытие какого обувного производства в Казани совместно с партнером из Италии готов вложить порядка 1 млрд рублей, в интервью «Реальному времени» рассказал владелец группы компаний ZRgroup Рустам Бикмухаметов.