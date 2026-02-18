«У нас рекорды ставит только энергосистема Республики Татарстан»

В Казани подвели итоги работы энергосистемы Средней Волги за 2025 год

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году энергосистема Республики Татарстан установила новый исторический рекорд по потреблению мощности, достигнув 5616 МВт. Значительный вклад в этот рост впервые внесли дата-центры — их доля в энергопотреблении региона увеличилась с 1,4% в 2024 году до 3,5% в 2025-м, обеспечив около 42% общего прироста нагрузки. Сегодня генеральный директор ОДУ Средней Волги Олег Громов подвел итоги года на пресс-конференции. Подробности — в материале «Реального времени».



Энергосистема Татарстана бьет рекорды: +37% за 10 лет

В 2025 году установленные мощности энергосистемы России выросли на внушительные 1,1 ГВт, и уже к началу 2026 года общая мощность достигла 271 051,9 МВт. Этот рост стал возможен благодаря вводу нового оборудования мощностью более 1085 МВт, в том числе важных объектов ОЭС Средней Волги, среди которых Гражданская ветровая электростанция №1-37 в Самарской области с мощностью 231,3 МВт и Лушниковская парогазовая установка в Республике Татарстан мощностью 281 МВт.

При этом основная нагрузка по обеспечению электроэнергией по-прежнему ложится на тепловые электростанции, которые в 2025 году обеспечили 57,5% всей выработки в Единой энергосистеме России. Гидроэлектростанции внесли 16,7%, атомные — 18,7%, а доля ветровых и солнечных электростанций пока невелика — 0,6% и 0,3% соответственно.

2025 год стал рекордным в потреблении мощности: новые максимумы зафиксированы в энергосистемах Юга, Востока, а также в 16 территориальных энергосистемах, включая Татарстан. 26 января 2026 года нагрузка в энергосистеме России достигла исторических 177,5 ГВт, превысив предыдущий рекорд почти на 4 ГВт. В этот же день Республика Татарстан обновила свой рекорд потребления мощности — 5616 МВт, что превышает максимум 2025 года на 464 МВт и на 1 ГВт превзошло показатель 1991 года.

Сегодня генеральный директор ОДУ Средней Волги Олег Громов подвел итоги года на пресс-конференции. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В ОЭС Средней Волги наблюдается рост потребления электрической энергии. Он хоть и не высок, но устойчив. Потребление электрической энергии за последние 10 лет увеличилось на 10,9%, среднегодовой прирост составляет около 1%, — рассказал Олег Громов

При этом в 2025 году потребление практически не изменилось по сравнению с прошлым годом. Татарстан же уверенно лидирует в регионе с ростом потребления на 37% за десять лет и регулярным обновлением рекордов мощности с 2021 года.

— У нас рекорды ставит только энергосистема Республики Татарстан, которая с 2021 года постоянно увеличивают свое потребление, — подчеркнул спикер.

ЦОДы обеспечили почти половину прироста электропотребления республики

Впервые значительный вклад в рост электропотребления в Республике Татарстан внесли дата-центры — современные объекты энергоемких вычислений. По итогам 2025 года суммарная мощность ЦОД в ОЭС Средней Волги достигла почти 400 МВт, а доля энергопотребления этих центров в энергосистеме Татарстана выросла с 1,4% в 2024 году до 3,5% в 2025-м. Это составляет около 42% от общего прироста электропотребления региона.

— Для нас ЦОДы ровно такой же потребитель, как и другие. Соответственно, и требования к ним выдвигаются точно такие же, как к любому потребителю. При этом у них есть свои особенности. Они имеют стабильную нагрузку, которая не зависит от сезонов, климатических условий и производственных смен. У них есть еще одна интересная особенность, достаточно полезная для нас. Майнинговые ЦОДы легко управляются, то есть мы можем и, наверное, будем идти по этому пути — дистанционно управлять их нагрузкой. В России введена четвертая группа потребителей, которые по команде Системного оператора или по своему желанию могут ограничивать свое потребление. Например, в часы пиковой нагрузки их в любой момент можно отключить и подключить, — говорит Громов.

Олег Громов: «У нас рекорды ставит только энергосистема Республики Татарстан». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам спикера, на текущий момент увеличение потребления ЦОД не оказывает негативного влияния на режим работы энергосистемы и других потребителей.

— Мы постоянно держим руку на пульсе, анализируем желание по подключениям ЦОД. У нас есть информационная таблица, в которой достаточно большие цифры, но многие из них еще не подтверждены, то есть это намерения. Таких намерений пока у нас имеется на 1,7 ГВт, из них подтверждено, то есть уже заключены договоры, — 0,2 ГВт. Поскольку энергосистема в ОЭС Средней Волги сбалансирована, у нас установленная мощность систем серьезно превышает наше потребление, то каких-либо ограничений на подключение ЦОД в нашей энергосистеме нет, — считает эксперт.

Данные, предоставленные СМИ, свидетельствуют: запасы генерирующей мощности в Татарстане позволяют комфортно справляться с ростом нагрузки — установленная мощность электростанций региона на 1 января 2026 года составляет 8,9 ГВт. При этом в часы максимума потребления в 2025 году запасы мощностей превышали пиковую нагрузку более чем на 1,3 ГВт (на 25%).

— В энергосистеме Республики Татарстан имеются значительные резервы собственной генерирующей мощности, которые могут быть задействованы, — заверил спикер.

Андрей Большаков — о Свияжской ветровой электростанции: «Срок ввода у нее — 2028 год, мы все успеваем». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рост ВИЭ: 1,7 ГВт новых мощностей к 2031 году

Несмотря на наличие значительных резервов генерирующих мощностей, строительство новых объектов не прекращается. В ближайшие годы в регионе планируется активное развитие безуглеродной энергетики — ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС).

В среднесрочной перспективе, с 2026 по 2031 год, в ОЭС Средней Волги планируется ввод нового генерирующего оборудования общей мощностью 1,7 ГВт. Из них 72 МВт приходится на солнечные электростанции, а остальное — на ветровые, в том числе Свияжская ветровая электростанция в Республике Татарстан с максимальной мощностью 268,75 МВт.

— Схема выдачи мощности уже разработана, утверждена. В первом квартале этого года будут сформированы технические условия. Срок ввода у нее — 2028 год, мы все успеваем, — ознакомил с ходом реализации этого проекта директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.