Шеф-повар Коробань назвал топ блюд в пост

Постящиеся могут приготовить гороховый или овсяный кисель

Фото: Реальное время

В пост можно приготовить чечевичные котлеты или стейк из капусты. Об этом «Реальному времени» сообщил шеф-повар, популяризатор русской кухни Олег Коробань.

— Помимо салатов, салатной истории, в пост можно приготовить чечевичные котлеты или стейк из капусты. Второе блюдо отлично сочетается с перловкой, — сказал собеседник издания.

Также постящиеся могут добавить в свой рацион гороховый или овсяный кисель, соус из кваса. Причем овсяный кисель, по словам повара, скорее можно назвать едой, чем напитком. В него можно добавить мёд или травы для улучшения вкуса.

Еще можно приготовить капустный приварок. Данное блюдо томится в печи при температуре 140°C в течение 2,5 часов, по итогу превращаясь в массу. На его основе можно сделать прекрасные щи, резюмировал шеф-повар.

Никита Егоров