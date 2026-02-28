Новости общества

Сегодня в Татарстане ожидается до -5 градусов

07:00, 28.02.2026

Утром туман, днем метель

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается снег, мокрый снег. В отдельных районах гололед, сообщили в Гидрометцентре республики.

Утром туман, днем метель. Ветер южный, юго-западный 5—10 м/с, днем местами порывами до 13 м/с. Температура составит от 0 до -5 градусов. На дорогах гололедица, днем снежная каша, местами образование снежных заносов.

Галия Гарифуллина

