Сегодня в Татарстане ожидается до -5 градусов
Утром туман, днем метель
Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается снег, мокрый снег. В отдельных районах гололед, сообщили в Гидрометцентре республики.
Утром туман, днем метель. Ветер южный, юго-западный 5—10 м/с, днем местами порывами до 13 м/с. Температура составит от 0 до -5 градусов. На дорогах гололедица, днем снежная каша, местами образование снежных заносов.
