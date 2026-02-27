Новости общества

Татпотребсоюз подвел итоги пятилетней работы: объем деятельности вырос до 27 млрд рублей

20:05, 27.02.2026

За пятилетний период совокупный объем оказываемых услуг увеличился в 1,6 раза

Фото: Мария Зверева

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ленар Гарипов принял участие в отчетном собрании представителей потребительских обществ и кооперативов республики. Об этом сообщили в Минсельхозе.

За пятилетний период совокупный объем оказываемых услуг увеличился в 1,6 раза и по итогам 2025 года достиг 27 млрд рублей. При этом показатель вырос на 10% относительно предыдущего периода.

Татарстан демонстрирует устойчивые позиции в сфере потребительской кооперации: республика обеспечивает 12% общероссийского объема и 27% — в ПФО. В 2025 году на поддержку кооперативов из бюджета республики было выделено 300 млн рублей.

Ключевые показатели роста за пятилетний период:

  • заготовительный оборот вырос в 1,5 раза — до 14,4 млрд;
  • розничный товарооборот увеличился на 26% — до 6,7 млрд;
  • объем производства вырос в 1,5 раза — до 3,6 млрд;
  • товарооборот общественного питания увеличился вдвое — до 1,6 млрд;
  • оборот собственной продукции вырос в два раза — до 1,4 млрд.
Порядка 1 300 сельских населенных пунктов обслуживаются с помощью мобильного формата торговли. В настоящее время парк автолавок кооперативов насчитывает 135 единиц. В текущем году финансирование на закупку транспорта будет увеличено до 73,5 млн рублей — это позволит приобрести еще 35 машин.

Первый заместитель министра также отметил социальную миссию организации. С начала СВО Татпотребсоюз оказал помощь военнослужащим и жителям новых регионов на сумму свыше 123 млн рублей.

