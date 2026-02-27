Татпотребсоюз подвел итоги пятилетней работы: объем деятельности вырос до 27 млрд рублей
За пятилетний период совокупный объем оказываемых услуг увеличился в 1,6 раза
Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ленар Гарипов принял участие в отчетном собрании представителей потребительских обществ и кооперативов республики. Об этом сообщили в Минсельхозе.
За пятилетний период совокупный объем оказываемых услуг увеличился в 1,6 раза и по итогам 2025 года достиг 27 млрд рублей. При этом показатель вырос на 10% относительно предыдущего периода.
Татарстан демонстрирует устойчивые позиции в сфере потребительской кооперации: республика обеспечивает 12% общероссийского объема и 27% — в ПФО. В 2025 году на поддержку кооперативов из бюджета республики было выделено 300 млн рублей.
Ключевые показатели роста за пятилетний период:
- заготовительный оборот вырос в 1,5 раза — до 14,4 млрд;
- розничный товарооборот увеличился на 26% — до 6,7 млрд;
- объем производства вырос в 1,5 раза — до 3,6 млрд;
- товарооборот общественного питания увеличился вдвое — до 1,6 млрд;
- оборот собственной продукции вырос в два раза — до 1,4 млрд.
Порядка 1 300 сельских населенных пунктов обслуживаются с помощью мобильного формата торговли. В настоящее время парк автолавок кооперативов насчитывает 135 единиц. В текущем году финансирование на закупку транспорта будет увеличено до 73,5 млн рублей — это позволит приобрести еще 35 машин.
Первый заместитель министра также отметил социальную миссию организации. С начала СВО Татпотребсоюз оказал помощь военнослужащим и жителям новых регионов на сумму свыше 123 млн рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».