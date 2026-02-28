АТОР: в ОАЭ могут находиться около 50 тыс. российских туристов

В Абу-Даби осколки ракет, перехваченных ПВО, упали в жилом квартале

Фото: Динар Фатыхов

По предварительным данным, в ОАЭ могут находиться порядка 50 тыс. российских туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Как говорится в публикации, в регионе находятся десятки тысяч российских туристов:

ОАЭ — около 50 тыс. человек (включая самостоятельных, организованных туристов и застрявших транзитных пассажиров);

Катар — около 1 тыс.;

Оман — около 700;

Бахрейн — около 300.

Как утверждают туроператоры, туристов, которые сегодня не смогли вылететь из ОАЭ, размещают в отелях.

Один человек погиб сегодня в Абу-Даби (ОАЭ) в результате падения обломков сбитой ракеты. Об этом сообщает госагентство страны со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, осколки ракет, перехваченных ПВО, упали в жилом квартале. Минобороны также заявило, что страна оставляет за собой полное право ответить на атаки и принять все необходимые меры для защиты своей территории.

Сегодня Тель-Авив нанес «превентивный удар» по Ирану, позже о начале военной операции заявил Вашингтон. В ответ Иран заявил об атаке Израиля, а также нанес удары по американским базам в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.

Москва требует вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования, заявили в МИДе России. Она призвала международное сообщество, в том числе руководство ООН и МАГАТЭ, незамедлительно дать объективную и бескомпромиссную оценку «безответственным действиям, направленным на разрушение мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке».

Галия Гарифуллина