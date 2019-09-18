Полпред в ПФО Игорь Комаров приедет на инаугурацию Радия Хабирова

Завтра, 19 сентября, Радий Хабиров принесет присягу и официально вступит в должность главы Башкирии. Церемония пройдет в Доме Госсобрания. На инаугурацию должен приехать полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

«Обстановка планируется рабочая, без помпезности, приемов, концертов, большого числа приглашенных лиц из других регионов», — сказал спикер парламента Башкирии Константин Толкачев.

Он уточнил, что вступление в должность руководителя региона означает сложение полномочий правительства. Также после инаугурации Хабиров зачитает документ о планах и конкретных шагах развития Башкирии до 2024 года, пишет «Башинформ».

Ранее Центризбирком Башкирии объявил Радия Хабирова победителем на выборах главы республики. Согласно окончательным данным, он набрал 82,02% голосов избирателей.