Татарстанский фильм «Мулла» в октябре будет показан в европейских городах

Татарстанский фильм «Мулла» будет показан с 5 по 12 октября в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Женеве, Вене, Праге.

Картину сняли режиссеры Рамиль Фазлиев и Амир Галиаскаров. Фильм снят по мотивам произведения татарского драматурга Туфана Миннуллина. По сюжету картины, герой по имени Асфандияр получает неожиданное предложение от своего состоятельного доброжелателя Самата стать муллой в деревне, где тот построил мечеть, сообщила пресс-служба «Татаркино».

Ранее фильм получил несколько призов на Казанском фестивале мусульманского кино.

О том, как его режиссер и исполнитель главной роли в «Мулле», выпускник ГИТИСа Рамиль Фазлиев оказался в Атнинском театре, каким образом выживает театр в городке, где 3 тысячи зрителей, и будут ли у него еще киноработы, — в материале «Реального времени».