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Татарстанский фильм «Мулла» в октябре будет показан в европейских городах

09:57, 18.09.2019
Татарстанский фильм «Мулла» в октябре будет показан в европейских городах
Фото: tatarkino.ru

Татарстанский фильм «Мулла» будет показан с 5 по 12 октября в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Женеве, Вене, Праге.

Картину сняли режиссеры Рамиль Фазлиев и Амир Галиаскаров. Фильм снят по мотивам произведения татарского драматурга Туфана Миннуллина. По сюжету картины, герой по имени Асфандияр получает неожиданное предложение от своего состоятельного доброжелателя Самата стать муллой в деревне, где тот построил мечеть, сообщила пресс-служба «Татаркино».

Ранее фильм получил несколько призов на Казанском фестивале мусульманского кино.

О том, как его режиссер и исполнитель главной роли в «Мулле», выпускник ГИТИСа Рамиль Фазлиев оказался в Атнинском театре, каким образом выживает театр в городке, где 3 тысячи зрителей, и будут ли у него еще киноработы, — в материале «Реального времени».

ОбществоКультура Татарстан
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