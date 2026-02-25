Анна Джейн — самый издаваемый автор в России

Три года подряд российская писательница Анна Джейн возглавляет рейтинг самых издаваемых авторов. Рассказываем, кто она такая, о чем пишет и в чем ее феномен

Фото: Динар Фатыхов

Еще четыре года назад ее не было ни в одном рейтинге. Сегодня Анна Джейн — безусловный лидер среди самых издаваемых авторов: более 2 млн экземпляров ежегодного тиража. Ее романы занимают сразу семь позиций в топ-10 Wildberries, а книга «Твое сердце будет разбито» вышла в прошлом году тиражом 284 тыс. экземпляров. При этом сама писательница умерла в феврале 2023-го. История стремительного взлета, начавшегося с публикаций на самиздат-платформах и случайно отправленной в издательство рукописи, феноменальные тиражи, экранизация и более 30 млн онлайн-прочтений — все это делает Анну Джейн уникальным кейсом для российского книжного рынка. Подробности — в материале литературной обозревательницы «Реального времени» Екатерины Петровой.

Феноменальные тиражи и продажи

По данным Российской книжной палаты, три года подряд Анна Джейн возглавляет рейтинг самых издаваемых авторов России. Если в 2022 году она не вошла в топ-20 (первое место тогда занимал Стивен Кинг), то уже в 2023-м Джейн поднялась на первую строчку: 56 книг суммарным тиражом 874 тыс. экземпляров. В 2024 году она вновь стала лидером — 79 книг тиражом 2,238 млн экземпляров, а в 2025-м сохранила первое место с теми же 79 наименованиями и тиражом 2,167 млн экземпляров. Таким образом, за два года рост совокупного годового тиража составил почти 1,3 млн экземпляров по сравнению с 2023 годом, после чего показатель стабилизировался на уровне свыше 2 млн экземпляров в год.

Кроме больших тиражей, у Анны Джейн довольно внушительная фан-база для российского автора: почти 80 тыс. подписчиков во «ВКонтакте» и более 90 тыс. в Telegram. Команда писательницы продолжает вести соцсети и заявила после ее смерти, что будет работать, «пока будут выходить ее книги, пока их будут читать».

Высокие показатели тиражей подтверждаются и розничными продажами. По данным «Ведомостей», роман «Разреши любить» стал самой продаваемой книгой на Wildberries: с 1 января по 16 декабря прошлого года было реализовано более 80,5 тыс. экземпляров. Семь позиций в топ-10 маркетплейса заняли романы Анны Джейн: «Твое сердце будет разбито», «Восхитительная ведьма», «Запрети любить», «Влюбленная ведьма», «#ЛюбовьНенависть», «Поклонник». В книжной рознице «Поклонник» занял пятое место по продажам в январе — ноябре 2025 года, «Твое сердце будет разбито» — седьмое.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Генеральный директор издательства АСТ Татьяна Горская объяснила «Реальному времени» лидерство Анны Джейн сочетанием трех факторов: это «талантливый отечественный автор, творчество которого закрывает потребность аудитории»; результат обеспечен не одной книгой, а совокупностью 79 наименований, при этом «тираж каждой книги Анны превышает средние показатели по рынку»; кроме того, значительную роль играет ценовая политика издательства Clever (им принадлежат права на часть книг писательницы), позволяющая накапливать продажи «в моменте» за счет более низкой рентабельности.

Золушка от мира литературы

Анна Джейн (настоящее имя — Анна Николаевна Потапкина) родилась 14 января 1988 года в Красноярске, где прожила всю жизнь. Она окончила Сибирский федеральный университет по двум направлениям — филология и психология, работала редактором и детским психологом.

О себе писательница рассказывала: «Я очень любила читать, книги казались мне волшебными мирами… Стать таким же создателем чудесных историй ужасно хотелось и мне. И это мечта детства, которую я воплощаю до сих пор». В интервью издательству АСТ она уточняла, что «первые попытки были еще в младшей школе», писала «в стол много лет», а затем начала публиковать тексты в интернете, где «нашла поддержку и любовь читателей».

О ранних годах писательницы известно немного. Ее мать вспоминала, что Анна рано научилась читать: «Ей еще года четыре не было... Она говорит: «Можете мне не читать, я сама умею читать», — и семья была «просто поражена». В школьные годы Анна пробовала писать собственные тексты, а с 2010 года размещала их на сайтах самиздата. Псевдоним она выбрала заранее и долго скрывала настоящее имя. Многие читатели считали, что под именем Анна Джейн работает коллектив авторов.

Переход от интернет-публикаций к бумажным изданиям произошел в 2013 году. Одна из читательниц отправила рукопись в издательство АСТ, после чего Анна получила предложение о сотрудничестве. Сама писательница рассказывала, что все началось с переписки с читательницей по имени Елена (Алена), которая предложила помощь и попросила об одолжении своего брата — им оказался певец Дима Билан. Он «взял и отправил рукопись в издательство АСТ». Неожиданно для Анны. Уже через год вышли романы «Музыкальный приворот» и «Мой идеальный смерч».

Писательница Анна Джейн. Скриншот с сайта издательства АСТ

С 2015 по 2017 год книги Анны Джейн издавались в серии «Звезда Рунета», где публиковались авторы, популярные в соцсетях, а в 2017 году АСТ запустило персональную серию «Анна Джейн. Лучшие книги». С 2018 года романы стали выходить в редакции Trendbooks издательства Clever. Уже в 2019 году две книги получили премию «Выбор читателей» на LiveLib: «#НенавистьЛюбовь» в категории «Любовный роман» и «Поклонник» в категории Young Adult. В 2020 году «Восхитительная ведьма» также была отмечена этой премией. Растущую популярность издатели подчеркнули запуском подарочных иллюстрированных изданий с работами художницы Карины Яшагиной.

Параллельно формировалось читательское сообщество. Анна активно участвовала в жизни паблика в соцсетях: отвечала на комментарии, поддерживала марафоны и конкурсы. Пользовательница Шохзода вспоминала, что в 2014 году после общения с писательницей запустила читательское радио: «Аня принимала участие во всем… Иногда она была слушателем на эфирах, приходила в чат и еще троллила!» Проводились и офлайн-встречи — в 2019 году в Москве и в 2021 году в Красноярске.

1 февраля 2023 года Анна Джейн умерла в Красноярске из-за проблем со здоровьем. Причиной стала острая сердечная недостаточность. Ей было 35 лет. В феврале 2023 года издательство АСТ переиздало и выпустило 16 книг в серии «Джейн Анна: мир любви». Благодаря публикации романов в первой половине года Анна вошла в рейтинг самых издаваемых авторов.

Коллеги и близкие подчеркивали ее профессиональную сосредоточенность и вовлеченность. Редактор Алина Сафронова говорила, что Анна «создавала свои вселенные и жила в них», поэтому «произведения такие правдоподобные», и отметила, что писательница переживала из-за объема текстов, но не хотела менять то, что нравится читателям. Представители АСТ заявили: «Работа с Анной была сплошным удовольствием… К каждой новой книге она подходила с большим трепетом». Подруга Лариса Забелло вспоминала, что Анна «не гналась за популярностью» и отвечала на похвалы: «Ты такая милая. Но я думаю, что ты говоришь это только потому, что я твой друг!»

«Жанровая эклектика»

Первым печатным романом Анны Джейн стал «Музыкальный приворот». Электронная версия появилась в 2010 году на самиздат-платформе, а в 2014 году книга вышла на бумаге в издательстве АСТ в серии «Звезда Рунета». К моменту печатной публикации произведение в Сети прочитали около 500 тыс. человек. Это молодежный любовный young adult роман о студентке Катрине Радовой, оказавшейся в любовном треугольнике между музыкантом рок-группы «На краю» Кеем и однокурсником Антоном.

Издательство описало книгу как роман, который «любят миллионы читателей разных возрастов за увлекательный сюжет, любовную интригу и целую бурю искренних эмоций». Саму идею Анна объясняла просто: не найдя в интернете подходящей истории о современной музыке и любви, она решила написать такую сама. Первоначальное название «Настоящая любовь?» было заменено на более звучное — «Музыкальный приворот».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Музыкальный приворот» положил начало одноименному циклу из четырех основных романов и нескольких спин-оффов. В 2017 году вышли продолжения «На волнах оригами» и «На крыльях». Среди других ранних хитов — «Мой идеальный смерч» (2014), дилогия «Северная корона» (2015—2016), книги «#ЛюбовьНенависть» и «#НенавистьЛюбовь» (2018), «Восхитительная ведьма» и «Влюбленная ведьма» (2019), «Поклонник» (2019), а также трилогия «Нежеланная невеста»: «Наследница черного дракона» (2021), «Тайна Черного дракона» (2023), «Звезда Черного дракона» (2023). В 2024—2025 годах вышли «Запрети любить» и «Разреши любить». Всего с 2015 года у Анны Джейн опубликовано более 50 книг объемом 500–600 страниц.

Основной корпус ее произведений — young adult, литература для аудитории примерно от 14 до 21 года. Джейн писала о первой любви, дружбе, поиске себя, поднимала темы буллинга, абьюза, преследования и психологического насилия. В романах часто развивается сразу несколько любовных линий, а второстепенные персонажи становятся героями следующих книг. Место действия в произведениях Анны не названо, но герои учатся в школе Толстого, играют в КВН и носят русские имена с англоязычными прозвищами — Денис становится Дэном, а Никита — Ником.

Сама писательница говорила: «Мне нравится жанровая эклектика. Я пишу о любви, но использую разные жанры: young adult, триллеры, драмы, фэнтези — романтические и городские». К фантастическим произведениям относятся роман «Нет, детка, это — фантастика!» (в соавторстве под псевдонимом Анна Селина), а элементы фэнтези есть в книгах «Красные искры света», «Волшебные искры солнца», а также в мистическом рассказе «Подарок ангела».

Говоря о героях, Анна подчеркивала, что прототипов у них нет: «В моей голове персонажи рождаются спонтанно… А личное я закладываю в героев очень редко». Среди любимых персонажей она выделяла Кея из «Музыкального приворота» и Дэна из «Моего идеального смерча», объясняя интерес к «изнанке идеальности» и внутреннему росту героев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В декабре 2021 года Анна Джейн писала: «Писатели как Волдеморты? Наши души расколоты на столько частей, сколько мы написали книг. У меня, получается, 28 крестражей… Пока наши книги читают, мы живем в сердцах людей». Ранние тексты с 2010 года распространялись в Сети и стали одними из самых известных рукописей Рунета. Впоследствии значительная часть этих произведений была издана на бумаге и неоднократно переиздавалась.

«Читается легко»

Анну Джейн читатели описывают как автора, чьи книги «читаются на одном дыхании» и вызывают сильную эмоциональную реакцию. В отзывах на «Музыкальный приворот» отмечают: «Три книги я прочла за двое суток и ни капельку не пожалела». О романе «По осколкам твоего сердца» пишут: «Я никогда так не плакала из-за книги… В книге поднимаются довольно важные проблемы современного общества: отношения с родителями, травля в школе». В отзыве на «Восхитительную ведьму» подчеркивается узнаваемость современной среды: героини «гуглят «как влюбить в себя парня», создают фейковые странички… ведут блоги, врут родителям», и это «невероятно живая и эмоциональная история».

Читательница, которая начала читать книги Анны Джейн в 12 лет, называет их «историями для души, где есть место романтике, дружбе», вспоминает, как «зачитывалась до самого утра», и добавляет, что продолжает любить их «за те подростковые эмоции». Близкая подруга писательницы Лариса Забелло говорит о «живых персонажах и искренности», отмечая, что герои «совершают ошибки… и испытывают множество самых разных чувств», поэтому «кажется, что они живые».

При этом на сайтах с открытыми читательскими отзывами можно найти и критику. Серьезных академических рецензий на романы нет, поскольку жанр относят к беллетристике, но отрицательные отзывы присутствуют, хотя их не так уж и много. Критикуют за излишнюю сентиментальность, оторванность от реальности, за то, что героям нужно один раз поговорить — и проблема будет решена, за странные и натянутые метафоры и не слишком аккуратное обращение с русским языком.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В отзыве Meredith на «Музыкальный приворот» язык назван «противным, приторным, тошнотворным», персонажи — карикатурными, а рок-среда — неправдоподобной. Читатель указал на штампы и преувеличения. Пользователь Fari22 в отзыве на роман «Поклонник» признает, что автор «умело накаляла обстановку», но считает, что триллер быстро превращается в «примитивную и бездарную мыльную оперу», с «шаблонными» героями и романтизацией токсичных отношений.

В то же время PlotWhisperer пишет, что начало «выглядит интересной и многообещающей» историей о сталкинге, а финальная часть «динамичная и интересная», хотя и «нереалистичная». В отзыве D_lina на «Влюбленную ведьму» среди минусов названы «слишком глупые повороты» и частые совпадения, однако чтение остается «увлекательным».

Феномен популярности Анны Джейн читатели и близкие объясняют сочетанием эмоциональной вовлеченности и узнаваемых тем. В отзыве netti на «Твое сердце будет разбито» перечислены смысловые линии — потеря родителя, конфликты в семье, буллинг, первая любовь, — которые «сплелись в многогранную историю», при том что «сюжет несколько неправдоподобен, но читается легко». В первую очередь читатели ценят ее тексты за искренность и узнаваемость ситуаций. Для части аудитории знакомство с романами Анны Джейн в подростковом возрасте стало личным опытом взросления, к которому они продолжают возвращаться.

«Первая любовь, которая навсегда»

Роман «Твое сердце будет разбито» — одна из самых читаемых историй Анны Джейн. По данным «Российской газеты», книгу в Сети прочитали более 6,5 миллиона раз, а общее число прочтений книг писательницы превышает 30 миллионов. Дилогия заняла второе место в топе продаж художественной литературы на маркетплейсах. На LiveLib книга держится на четвертом месте в категории «Любовные романы» и на 32-м в «Книгах для подростков». 20 623 пользователя отметили ее как прочитанную, 8 687 — планируют прочитать.

Сюжет строится вокруг старшеклассницы Полины Тумановой и Барса (Димы Барсова). Каждый день в окне дома напротив Полина видит его — самого крутого парня в школе. Однажды он спас ее от одноклассниц. Сказал, что Полина — его девушка, и поцеловал ее при всех. Здесь писательница поднимает характерные для ее произведений темы буллинга, одиночества и конфликтов с родителями.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главный редактор издательства Clever и импринта Trendbooks Елена Измайлова заявила «Российской газете», что книги Анны «выполняют важную социальную миссию… поэтому «Твое сердце будет разбито» — это бестселлер с рекордными цифрами продаж и огромным количеством фанатов».

В читательских отзывах акцент делается на эмоциональной составляющей и теме травмирующей любви. Пользователь Schollz Alena пишет о «пути: болезненном, эмоционально неровном», называет произведение «не просто романом, а эмоциональным опытом» и отмечает, что «разбитое сердце здесь — не финал, а точка роста». Читательница gamwife подчеркивает, что книга «держится» на переживаниях Полины, теме школьного буллинга и первой любви. Пользователь ksantippa обращает внимание на проработку линии травли и на то, что автор «настаивает на том, что дети должны доверять решение проблемы взрослым».

По данным пресс-службы сервиса «КИОН Строки», «Твое сердце будет разбито» входит в число самых популярных книг Анны Джейн на платформе. Наиболее активная аудитория — девушки 18—24 лет, вторая по объему группа — женщины 35—44 года.

Очередной виток интереса к этой книге связан с экранизацией. О ней объявили летом 2025-го на фестивале «Джейн-фест». Премьера назначена на 26 марта этого года. Режиссер — Михаил Вайнберг; в главных ролях — Вероника Журавлева и Даниэль Вегас. По данным «Кинопоиска» от 18 февраля, уже 54 тыс. пользователей добавили фильм в список «Буду смотреть».

Режиссер кинокартины говорил: «Я хочу, чтобы и на экране она осталась такой же честной, нежной и важной — как первая любовь, которая навсегда». Продюсер Георгий Шабанов отметил, что создатели «с огромным уважением подошли к мнению поклонников», изучили «версии идеального каста» и стремились к соответствию ожиданиям аудитории.

По данным «КИОН Строки», на фоне предстоящей экранизации в январе потребление книг Анны Джейн выросло на 32% к декабрю 2025 года, а год к году пользователи провели за ее книгами на 57% больше времени.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».