Казань на третьем месте в рейтинге самых высокомерных городов России

По данным соцопроса независимого агентства Zoom market, самые высокомерные люди в России живут в Воронеже, Санкт-Петербурге и Казани. Исследование проведено в сентябре 2019 года. В выборку вошли 3 тысячи человек. Метод исследования — интервью.

Респондентам задавали шесть вопросов:

Вы считаете себя в чем-то лучше других?

Вы легко признаете свои ошибки?

Вы спокойно воспринимаете критику?

Вы прислушиваетесь к чужому мнению?

Вы можете признать, что другие также умны или умнее Вас?

Вы оцениваете социальный статус другого человека?

При этом на прямой вопрос, считает ли человек себя высокомерным, 93% респондентов, попавших в выборку, ответили отрицательно, уточнил коммерческий директор Андрей Штыров.

Эксперт добавил, что высокомерие, как правило, говорит о двух взаимосвязанных вещах: нестабильной самооценке и зависимости от чужой оценки, однако появляется также за счет серьезных достижений и осознания того, что индивид смог получить то, что не смогли остальные.

Интересно, что Москва заняла 7-е место в рейтинге, Уфа — 12-е. Самара — на 6-м месте, Нижний Новгород — на 11-м.

Напомним, ранее стало известно, что почти треть молодежи Казани планирует переехать в другой город «в поисках лучшей жизни».