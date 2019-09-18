Казань на третьем месте в рейтинге самых высокомерных городов России
По данным соцопроса независимого агентства Zoom market, самые высокомерные люди в России живут в Воронеже, Санкт-Петербурге и Казани. Исследование проведено в сентябре 2019 года. В выборку вошли 3 тысячи человек. Метод исследования — интервью.
Респондентам задавали шесть вопросов:
- Вы считаете себя в чем-то лучше других?
- Вы легко признаете свои ошибки?
- Вы спокойно воспринимаете критику?
- Вы прислушиваетесь к чужому мнению?
- Вы можете признать, что другие также умны или умнее Вас?
- Вы оцениваете социальный статус другого человека?
При этом на прямой вопрос, считает ли человек себя высокомерным, 93% респондентов, попавших в выборку, ответили отрицательно, уточнил коммерческий директор Андрей Штыров.
Эксперт добавил, что высокомерие, как правило, говорит о двух взаимосвязанных вещах: нестабильной самооценке и зависимости от чужой оценки, однако появляется также за счет серьезных достижений и осознания того, что индивид смог получить то, что не смогли остальные.
Интересно, что Москва заняла 7-е место в рейтинге, Уфа — 12-е. Самара — на 6-м месте, Нижний Новгород — на 11-м.
Напомним, ранее стало известно, что почти треть молодежи Казани планирует переехать в другой город «в поисках лучшей жизни».
Справка
Маркетинговое агентство Zoom Market основано в 2008 году. Основной специализацией компании являются маркетинговые исследования и исследования населения и общественного мнения. За время своего существования агентство реализовало более 500 исследовательских проектов. Среди клиентов различные органы государственной и исполнительной власти и крупнейшие российские компании.
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