Как в суде Казани засветили доказательства ФСБ по иску на 207 млн рублей к экс-судье Арбитража

Оперативники поделились результатами проверки записей с камер казанского ЖК Luciano

Фото: Ирина Плотникова

Прокуратура Татарстана подключила сотрудников ФСБ к сбору доказательств по антикоррупционному иску на 207 млн рублей к бывшему судье Арбитражного суда РТ Аделю Минапову. Первые результаты были обнародованы сегодня в Советском райсуде Казани, сообщает журналист «Реального времени».

Главный ответчик Адель Минапов на заседание не пришел. Его интересы представляли юристы Гулия Калимуллина и Эльмира Хайруллина. Они же по доверенности участвуют в этом процессе от лица супруги Резеды Минаповой, тещи Амины Хуснутдиновой и Расимы Гараевой, которая является сестрой Хуснутдиновой и соответственно тетей супруги бывшего арбитражного судьи.

На старте процесса защита вновь ходатайствовала о переводе процесса в закрытый режим, на сей раз ссылаясь, что огласка уже отражается на здоровье их доверителей-пенсионеров и что в процессе будут оглашаться сведения из декларации о несовершеннолетнем ребенке Минапова. Суд повторно отказал.

Реальное время / realnoevremya.ru

Далее начальник антикоррупционного отдела прокуратуры РТ Лилия Фаттахова попросила приобщить новые доказательства по иску своего шефа Альберта Суяргулова, в том числе результаты оперативной проверки сотрудников УФСБ по Татарстану, которые изучили записи с камер у дома в ЖК Luciano на Булаке и установили факты неоднократных заездов на домовую парковку иномарок Mercedes-Benz G-Класс, он же «Гелендваген» и BMW X7 под управлением отставного судьи и его супруги. При этом квартира в указанном ЖК находится в собственности тети, Расимы Гараевой, а у ее сестры Хуснутдиновой там два парковочных места. Напомним, водительские права у обеих женщин отсутствуют. Представители ответчиков попытались объяснить видеофакт тем, что их доверители могли просто приезжать в гости к родне или пользоваться по-свойски местами на паркинге, ведь найти место для бесплатной стоянки в центре Казани — проблема.

Объяснений приобщенному прокуратурой скриншоту о вступлении Резеды Минаповой в чате жильцов вышеназванного ЖК в одном из мессенджеров на заседании не прозвучало.

Кроме того, Лилия Фаттахова обнародовала данные о том, что в 2020—2025 гг. индивидуальный предприниматель Шубский неоднократно оказывал услуги детейлинга по машинам, оформленным на Расиму Гараеву, а вот оплата за их мойку, тонировку, дополнительное оснащение поступала преимущественно со счета Аделя Минапова, изредка от его супруги. Лишь за 2025-й эти расходы составили более 1,5 млн рублей, а за пять лет — 4 млн 138 тысяч рублей. Ведь речь идет об иномарках премиум-класса.

Также по поручению надзорного ведомства сотрудники ФСБ опросили сотрудника ТЦ «Автолига» Аделя Гаялова, который сообщил, что по просьбе Минапова предоставлял свои данные и получил от него доверенность на регистрацию авто, с помощью которой помог оформить в ГАИ две иномарки. Речь шла о машинах, которые оформлялись на Расиму Гараеву. Прокурор напомнила — на прошлом заседании Адель Минапов уверял — никакого отношения к покупкам машин тети жены и тещи не имеет. И добила тему ссылкой на выписки по обслуживанию автомобилей в одном из сервисов, указав, что подписи за хозяйку авто — Хуснутдинову схожи с подписями... Минапова!

В свою очередь представители ответчиков озвучили позицию Расимы Гараевой и попросили привлечь к рассмотрению иска в качестве третьего лица ее племянника — влиятельного бизнесмена с активами в сумме 2 млрд рублей.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Значительная часть пояснений Гараевой касалась ее мнения о несправедливости обвинений со стороны прокуратуры, которые ей «нанесли душевную рану» и ударили по здоровью. «Все имущество приобретено исключительно на средства моего племянника... Он содержит меня материально... Это святой человек, никогда не отказывает в помощи», — процитировала Гулия Калимуллина слова доверительницы

Из оглашенного следовало — родственник помог и с квартирой на Булаке, и с квартирами в других ЖК и с покупкой авто, при этом ответчица сообщила — в случае, когда приобретенная недвижимость через какое-то время продавалась, вырученные средства она отдавала племяннику. Минаповы к этому отношения не имеют. Однако племянница Резеда и ее супруг Адель, со слов Гараевой, не раз помогали ей — возили на машине в больницу.

«Для меня было крайне удивительно, что мужа племянницы обвиняют в коррупции — он не заслужил, чтобы его имя и репутация были подорваны недобросовестными действиями прокуратуры», — указала Расима Гараева, а еще сообщила, что поданный иск стал для нее «настоящим ударом, разрушившим покой — душа охвачена чувствами унижения и беспомощности», есть проблемы со сном и здоровьем, «врачи выявили серьезное заболевание — вынуждена лечь в больницу для проведения операции».

Также в выступлении защитников прозвучала информация, что вторую тетю — Анису Хуснутдинову, состоятельный родственник также не обходит своим вниманием: «В 2021 году подарил при всех на юбилей 10 млн рублей. Свидетели могут подтвердить».

Прокурор Фаттахова против привлечения племянника в качестве третьего лица возражала, предлагала вызвать его в качестве свидетеля. Суд посчитал нужным ходатайство удовлетворить. Кроме того, для защиты в этом процессе интересов несовершеннолетнего ребенка ответчиков в качестве третьего лица к делу привлекли отдел опеки и попечительства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Представители Минаповых и их близких предоставили суду свои данные о доходах и расходах, обратив внимание, что объекты недвижимости приобретались на стадии нулевого цикла — котлована, а продавались уже после достройки совсем по другой цене, далее вкладывались в новые объекты по той же схеме. А кроме того неплохой доход приносила и сдача этого имущества в аренду.

Также защита попросила приобщить обращение главного ответчика в Совет судей Татарстана в связи со сложившейся ситуацией и уточнила — ответ пока не получен. Кроме того, юристы заявили, что прокурорский иск был принят к рассмотрению за пределам срока исковой давности.

Для изучения новых доказательств и извещения новых участников процесса суд отложил заседание на конец марта.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, процесс по первому в Татарстане антикоррупционному иску к служителю Фемиды стартовал 30 января сего года. Тогда же в открытом заседании были оглашены исковые требования прокурора республики Альберта Суяргулова к Аделю Минапову, его жене, теще и сестре последней. В просительную часть иска попали 10 квартир и четыре парковочных места в Казани и Иннополисе, а также участок с домом в Верхнеуслонском районе Татарстана и иномарки Mercedes-Benz AMG 2021 года выпуска и BMW X7 2023 года — по мнению прокуратуры РТ. Также суд просят взыскать 62 млн рублей — сумму уже отчужденных квартир и автомобилей вместе с доходом от сдачи внаем тех площадей, покупка которых не подтверждена реальными доходами. Общий размер исковых требований оценивается в 207 млн 683 тысячи 284 рубля, при этом самые дорогостоящие активы оформлены на Анису Хуснутдинову, тещу Минапова, и ее сестру Расиму Гараеву. По версии надзорного ведомства, обе являются номинальными собственницами.

Самым дорогим из объектов требований прокуратуры является та самая 142-метровая квартира в казанском ЖК Luciano на улице Право-Булачной, 51, купленная за 42,5 млн рублей и оформленная на Расиму Гараеву.



