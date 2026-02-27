МИД России вызвал посла Финляндии в связи с сожжением российского флага в Хельсинки

Ситуация произошла 24 февраля, в четвертую годовщину СВО

Фото: Татьяна Демина

Посол Финляндии в России Марья Лиивала была сегодня вызвана в Министерство иностранных дел РФ, где ей был выражен протест в связи с сожжением российского флага перед зданием посольства РФ в Хельсинки. Об этом сообщили в пресс-службе российского дипведомства.

В МИД РФ назвали произошедшее 24 февраля кощунственным актом надругательства над государственным символом России. Российская сторона выразила крайнее недоумение в связи с бездействием финских правоохранительных органов, обеспечивавших безопасность мероприятия, и их попустительством в отношении совершения противоправных действий.

— Москва рассматривает этот инцидент как вопиющий и кощунственный акт надругательства над государственным символом России, — говорится в заявлении МИД.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ходе встречи финской стороне было передано требование о проведении расследования, установлении и привлечении виновных к ответственности, а также о принятии мер по недопущению подобных экстремистских акций в отношении российского посольства в будущем.

В конце 2025 года МИД России совершил переговоры с временными поверенными в делах Латвии, Литвы и Эстонии. Российское внешнеполитическое ведомство заявило дипломатам решительный протест в связи с введением властями этих стран новых правил административно‑хозяйственной деятельности российских посольств в Риге, Вильнюсе и Таллине.

Рената Валеева