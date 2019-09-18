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В Татарстане назначили нового районного прокурора

09:40, 18.09.2019
В Татарстане назначили нового районного прокурора
Фото: prokrt.ru

Советник юстиции Татьяна Федоровская приказом Генпрокурора РФ Юрия Чайки назначена на должность прокурора Сармановского района Татарстана.

Сегодня коллективу районной прокуратуры и активу Сармановского района ее представил прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что предыдущий прокурор Сармановского района Эльдар Сабиров стал в июне прокурором Кировского района Казани.

Справка

Федоровская Татьяна Анатольевна родилась в с. Победа Томской области.

В 2006 году окончила Ульяновский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Работу в органах прокуратуры начала в 2007 году в должности помощника прокурора Алькеевского района. В 2007—2009 гг. — помощник Альметьевского городского прокурора. В 2015—2019 гг. — заместитель Альметьевского городского прокурора.

ОбществоВласть Татарстан
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