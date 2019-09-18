В Татарстане назначили нового районного прокурора
Советник юстиции Татьяна Федоровская приказом Генпрокурора РФ Юрия Чайки назначена на должность прокурора Сармановского района Татарстана.
Сегодня коллективу районной прокуратуры и активу Сармановского района ее представил прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что предыдущий прокурор Сармановского района Эльдар Сабиров стал в июне прокурором Кировского района Казани.
Справка
Федоровская Татьяна Анатольевна родилась в с. Победа Томской области.
В 2006 году окончила Ульяновский государственный университет по специальности «юриспруденция».
Работу в органах прокуратуры начала в 2007 году в должности помощника прокурора Алькеевского района. В 2007—2009 гг. — помощник Альметьевского городского прокурора. В 2015—2019 гг. — заместитель Альметьевского городского прокурора.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым