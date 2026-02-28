В Иране заявили, что почти все члены руководства страны выжили после ударов

В то же время несколько командиров могли погибнуть

Фото: Мария Зверева

Почти все члены руководства Ирана выжили после ударов Израиля и США. Об этом сообщил глава МИД страны Аббас Аракчи.

В то же время он допустил, что несколько командиров могли погибнуть.

— Мы, возможно, потеряли нескольких командиров, но это не такая уж большая проблема, — сказал он журналисту телеканала NBC Мэтту Брэдли.

Сегодня Тель-Авив нанес «превентивный удар» по Ирану, позже о начале военной операции заявил Вашингтон. Американский лидер Дональд Трамп призвал полицию и Корпус стражей исламской революции (КСИР) сложить оружие или встретить смерть и заявил, что «бомбы будут падать везде».

В ответ Иран заявил об атаке Израиля, а также нанес удары по американским базам в ОАЭ, Катаре, Кувейте и Бахрейне.

Галия Гарифуллина