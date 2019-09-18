Глава Зеленодольского района Тыгин ушел в отставку
Глава Зеленодольского района и мэр Зеленодольска ушел в отставку. Об этом стало известно на заседании районного совета под председательством премьер-министра РТ Алексея Песошина.
Александр Тыгин освобожден от должности в связи с избранием депутатом Государственного совета Татарстана шестого созыва, передает «Татар-информ».
Ранее на заседании фракции «Единая Россия» в Госсовете Татарстана определились с кандидатами на основные посты в республиканском парламенте. Александр Тыгин может возглавить комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию, создание которого еще предстоит утвердить.
Справка
Александр Тыгин родился 18 мая 1973 года в Набережных Челнах.
В 1994 году окончил Уральский институт народного хозяйства по специальности «Финансы и кредит». В 2004 году окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция».
В 2005-м Тыгин занял пост замглавы администрации по экономике, промышленности и финансовому анализу Зеленодольского района и Зеленодольска. После — работал замруководителя по экономике и промышленности исполкома Зеленодольского района, председателем Контрольно-счетной палаты Зеленодольского района и Зеленодольска, замруководителя по экономике и промышленности, начальником Управления экономики, и.о. руководителя исполкома Зеленодольского района.
В 2007—2009 годы он был руководителем исполкома Зеленодольского района. Затем занял должность замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ, а также замминистра экономики РТ.
В 2011—2012 годы Тыгин — заместитель гендиректора по внутреннему контролю и аудиту ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс». С 2012 года вновь стал руководителем исполкома Зеленодольского района.
Пост главы Зеленодольского района РТ и мэра Зеленодольска Тыгин занимал с сентября 2013 года.
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