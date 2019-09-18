Глава Зеленодольского района Тыгин ушел в отставку

Глава Зеленодольского района и мэр Зеленодольска ушел в отставку. Об этом стало известно на заседании районного совета под председательством премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Александр Тыгин освобожден от должности в связи с избранием депутатом Государственного совета Татарстана шестого созыва, передает «Татар-информ».

Ранее на заседании фракции «Единая Россия» в Госсовете Татарстана определились с кандидатами на основные посты в республиканском парламенте. Александр Тыгин может возглавить комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию, создание которого еще предстоит утвердить.

