В Дубае ракета упала около пятизвездочного отеля Fairmont The Palm, начался пожар

По данным СМИ, в Дубае ракета упала около пятизвездочного отеля Fairmont The Palm, начался пожар. Кадры происшествия распространяются в изданиях и соцсетях.

Международный аэропорт Дубая (DXB) и международный аэропорт Аль-Мактум (DWC) временно закрыли, сроки возобновления работы не уточняются. Авиационные власти ОАЭ ввели временные ограничения на использование своего воздушного пространства. Один человек в Абу-Даби погиб в результате падения обломков ракеты, сбитой силами ПВО.



Как рассказали «Реальному времени» очевидцы, сегодня в небе в Дубае были видны результаты работы ПВО. В нескольких районах ближе к Абу-Даби (где расположена военная база США) сегодня были слышны взрывы, но в целом обстановка в городе сохранялась спокойная.



Напомним, ракеты в ОАЭ летят из Ирана. Тегеран заявил об обстреле американских баз на территории Ближнего Востока после сообщения американского лидера Дональда Трампа о начале масштабной военной операции. В частности, атаке подверглась школа для девочек «Шаджаре Тайебе» на юге Ирана — по последним данным, количество погибших выросло до 85.



Галия Гарифуллина