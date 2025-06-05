Глава Нижнекамской ЦРБ дал показания против министра Миннуллина, в URA.RU прошли обыски
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 5 июня.
- В Екатеринбурге прошли обыски в офисе информационного агентства Ura.ru, основанного в 2006 году. Обыски могут быть связаны с финансированием издания в 2020 году некоммерческой организацией «Альянс врачей»*, признанной иностранным агентом. Главному редактору Денису Аллаярову и корреспонденту Сергею Бодрову на данный момент избирают меру пресечения по уголовному делу. В результате обысков семь сотрудников Ura.ru заявили о намерении уволиться. Трое сотрудников были задержаны, но позже освобождены.
- В уголовном деле главврача Нижнекамской центральной больницы Руслана Валеева появились прямые показания на его шефа. Об этом стало известно сегодня при продлении меры пресечения обвиняемому в превышении полномочий. «Частично своей причастности не отрицает. Сознался, что пациенту Крохалеву (завотделением рентгенохирургии ЦРБ, — прим. ред.) не было проведено плановое стентирование. А по поводу «Поликомплекса» было указание из Минздрава, в том числе от министра Миннуллина», — сообщил суть признаний обвиняемого председательствующий по делу судья. В суде старший следователь попросил продлить срок домашнего ареста Валееву до 7 августа, так как следствие находится в активной фазе. Суд удовлетворил ходатайство следователя.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым для обсуждения сотрудничества между регионами и вопросов сохранения снежного барса. Минниханов отметил рост товарооборота и заинтересованность татарстанских компаний в расширении присутствия в Кыргызстане. Жапаров подчеркнул важность участия Минниханова в форуме по сохранению снежного барса. Также Минниханов сообщил о работе Центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» и призвал к созданию научного консорциума для изучения этого вида.
- В России обсуждают регулирование численности бездомных животных: в Хабаровском крае и еще пяти регионах разрешена эвтаназия агрессивных бродячих собак, в то время как в Татарстане ищут альтернативные решения. Депутат Госдумы Ярослав Нилов подчеркивает необходимость комплексного подхода, включая ужесточение ответственности владельцев и совершенствование системы отлова. Представители зоозащитного сообщества в Татарстане выступают против эвтаназии и считают приоритетными гуманные методы, такие как чипирование животных. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Реаниматолог Марат Альмакаев, летевший рейсом из Казани в Анталью, оказал помощь пассажиру, которому стало плохо после взлета. Мужчина побледнел, не реагировал на окружающих, у него упало давление и началась брадикардия. Врач нормализовал состояние пассажира за 10 минут. Позже выяснилось, что у мужчины слабое сердце.
- Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана планирует продать историческое здание рабочей больницы при заводе «Братья Крестовниковы» в Казани ввиду необходимости его восстановления и модернизации. Объект находится в ограниченно работоспособном состоянии и требует значительных вложений. Будущее назначение здания определит новый инвестор.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что внешнеторговый оборот России со странами СНГ увеличился на 7% и превысил 10 триллионов рублей. Заседание Совета глав правительств стран СНГ проходит в Душанбе, где планируется обсуждение вопросов по развитию взаимного сотрудничества.
- McDonald's и Coca-Cola подтвердили окончательное решение не возвращаться на российский рынок. Компании официально уведомили об этом украинскую правозащитную группу. Юристы компаний подчеркнули, что регистрация торговых марок в Роспатенте направлена исключительно на защиту интеллектуальной собственности и не свидетельствует о намерении возобновить бизнес-операции.
- Шестой кассационный суд общей юрисдикции оценит дело по иску прокурора Татарстана к семье Алибаевых, обвиняемой в не подтвержденных законными доходами покупках и денежных переводах. Претензии связаны с проверкой доходов и расходов Лиры Алибаевой. Решение о взыскании средств было вынесено в сентябре 2024 года, а Тимур Алибаев покинул пост в КАИ в феврале 2025 года. Жалоба директора фирмы «Дайк» Айрата Ахмадеева, свидетельствовавшего о передаче займа семье Алибаевых, была принята к рассмотрению в кассации после отклонения на предыдущих этапах.
- Первые беспилотные такси могут начать работу в России в 2027 году благодаря принятой дорожной карте развития беспилотного транспорта до 2028 года. В стране создаются специальные правовые режимы для тестирования таких автомобилей. Компания «Яндекс» уже запустила тестирование беспилотного автомобиля в Иннополисе, а также были проведены испытания в Сочи и московском районе Ясенево.
- Скончался один из основателей группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий, которому в сентябре исполнился бы 71 год. Он создал группу вместе с Борисом Гребенщиковым в 1972 году, был ударником и сочинял песни, а в 1975 году покинул коллектив.
- Владимир Путин провел заседание Совета по поддержке русского языка для обсуждения создания единой линейки учебников по русскому языку и литературе. Дано поручение о разработке этой линейки до 1 июня 2026 года. Президент предложил запустить программу «Детская книжная карта», которая предоставит семьям с детьми-дошкольниками именную карту на 3 тысячи рублей для покупки детских книг с 2026 года. Вдобавок он инициировал создание Дня языков народов России, который предлагают отмечать 8 сентября. На заседании также представили новый «Букварь» для единой линейки учебников.
- Генпрокуратура России признала деятельность Британского совета** нежелательной на территории страны. В прокуратуре подчеркнули, что организация хотя и позиционирует себя как независимая, на самом деле работает в интересах правительства Великобритании и продвигает британские ценности. Также утверждается, что Британский совет поддерживает запрещенное в России ЛГБТ-движение*** и реализует проекты, направленные на дискредитацию политики России.
- В Казанском федеральном университете исполняющим обязанности декана Высшей школы журналистики и медикоммуникаций назначен Васил Гарифуллин. Ранее он уже возглавлял это подразделение с 2002 по 2012 год. Прежний руководитель Юлия Андреева подала заявление об уходе из-за «нехватки административного ресурса».
- Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина сообщила о завершении первого этапа строительства дамбы на «Новой Портовой». Работы начались в декабре 2024 года с создания 12-километровой набережной, первая часть строительства включала прокладку более 2 км гидротехнического сооружения.
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Справка
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
** Включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
*** Движение признано экстремистским и запрещено в России.