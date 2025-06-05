Минниханов принял участие в заседании по сохранению снежного барса

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов принял участие в IX заседании Управляющего комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем. Этот межправительственный альянс, созданный 11 лет назад, объединяет страны для защиты снежного барса. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

На заседании собрались министры окружающей среды стран, где обитает снежный барс, а также представители партнерских организаций и международных финансовых институтов. Минниханов напомнил участникам, что снежный барс символизирует предков татарского народа и сегодня находится на гербе Татарстана.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Он сообщил, что в 2022 году в Республике Алтай был создан Центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс». Комплекс уже работает и служит площадкой для восстановления численности ирбисов. Татарстанские ученые также разработали проекты по изучению генома снежного барса и созданию биобанка этого вида.

Центр сотрудничает с Кыргызской Республикой, откуда были доставлены три снежных барса, и ожидает прибытия еще двух барсов из Монголии. Минниханов поблагодарил коллег из Кыргызстана и Монголии за поддержку и призвал к активному участию в создании научного консорциума на базе Центра «Снежный барс».



Накануне раис Татарстана встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. В ходе встречи Минниханов выразил благодарность за приглашение.



Анастасия Фартыгина