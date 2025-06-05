Новости экономики

18:19 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Внешнеторговый оборот России со странами СНГ достиг 10 триллионов рублей

09:32, 05.06.2025
Внешнеторговый оборот России со странами СНГ достиг 10 триллионов рублей
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Россия увеличила внешнеторговый оборот со странами СНГ на 7% и превысила размер в 10 триллионов рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ.

— По итогам прошлого года российский внешнеторговый оборот со странами СНГ увеличился на 7% и превысил 10 триллионов рублей, — цитирует Мишустина РИА «Новости».

взято с сайта kremlin.ru

Заседание Совета глав правительств проходит в эти дни в столице Таджикистана Душанбе. Планируется, что премьер-министры стран обсудят 18 вопросов по развитию взаимного сотрудничества.

В Содружество Независимых Государств (СНГ) входят девять государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Туркменистан находится в статусе ассоциированного члена СНГ.

Накануне представители налоговых органов стран СНГ провели заседание рабочей группы по международному сотрудничеству в Казани.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ЭкономикаФинансыОбществоБизнес

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть655.5
  • Нижнекамскнефтехим86
  • Казаньоргсинтез77.6
  • КАМАЗ102.7
  • Нижнекамскшина42.05
  • Таттелеком0.64