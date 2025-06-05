Внешнеторговый оборот России со странами СНГ достиг 10 триллионов рублей

Россия увеличила внешнеторговый оборот со странами СНГ на 7% и превысила размер в 10 триллионов рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ.

— По итогам прошлого года российский внешнеторговый оборот со странами СНГ увеличился на 7% и превысил 10 триллионов рублей, — цитирует Мишустина РИА «Новости».

Заседание Совета глав правительств проходит в эти дни в столице Таджикистана Душанбе. Планируется, что премьер-министры стран обсудят 18 вопросов по развитию взаимного сотрудничества.

В Содружество Независимых Государств (СНГ) входят девять государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Туркменистан находится в статусе ассоциированного члена СНГ.



Накануне представители налоговых органов стран СНГ провели заседание рабочей группы по международному сотрудничеству в Казани.

Зульфат Шафигуллин