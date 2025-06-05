Генпрокуратура России признала Британский совет* нежелательной организацией

Фото: Татьяна Демина

Генеральная прокуратура России объявила, что деятельность Британского совета (The British Council) признана нежелательной на территории страны, сообщает ТАСС.

В прокуратуре подчеркнули, что Британский совет*, хотя и позиционирует себя как независимая организация, на самом деле работает в интересах правительства Великобритании. Она подотчетна парламенту и финансируется внешнеполитическим ведомством этой страны.

— Прикрываясь образовательной и культурной деятельностью, на самом деле участники совета продвигают долгосрочные британские интересы и ценности, — уточнили в Генпрокуратуре.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Согласно информации прокуратуры, Британский совет* активно поддерживает запрещенное в России ЛГБТ-движение** и реализует проекты, направленные на дискредитацию внутренней и внешней политики России. Ведомство также утверждает, что цель организации — «избавление населения бывших советских республик от российской идентичности».

Британский совет работает в России с 1992 года. Однако в марте 2018 года его деятельность была приостановлена после высылки российских дипломатов из Великобритании. В августе прошлого года вступили в силу новые законы, позволяющие признавать нежелательными не только неправительственные организации, но и иностранные структуры, связанные с государственными органами других стран.

Анастасия Фартыгина