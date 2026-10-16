В Татарстане сняли режим беспилотной опасности
Он действовал порядка пяти часов
В Татарстане сняли режим беспилотной опасности. Об этом говорится в сообщении РСЧС.
Он действовал порядка пяти часов.
В аэропорту Нижнекамска отменили ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Угроза атаки БПЛА была объявлена сегодня утром на города Закамья Татарстана. Жителей Нижнекамска, Набережных Челнов, Альметьевска, Бугульмы, Елабуги, Заинска и Лениногорска просили принять меры безопасности, пройти в места укрытия. Сейчас ограничения сняты.
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