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В Татарстане сняли режим беспилотной опасности

09:32, 16.10.2026

Он действовал порядка пяти часов

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности. Об этом говорится в сообщении РСЧС.

Он действовал порядка пяти часов.

В аэропорту Нижнекамска отменили ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Угроза атаки БПЛА была объявлена сегодня утром на города Закамья Татарстана. Жителей Нижнекамска, Набережных Челнов, Альметьевска, Бугульмы, Елабуги, Заинска и Лениногорска просили принять меры безопасности, пройти в места укрытия. Сейчас ограничения сняты.

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