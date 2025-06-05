В России появится единая линейка учебников по русскому языку и литературе
Президент России Владимир Путин в четверг проведет заседание Совета по поддержке русского языка, на котором обсудит создание единой государственной линейки учебников по русскому языку и литературе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Заседание пройдет в формате видеоконференции. В повестке — несколько важных вопросов:
- поддержка фондов детских и школьных библиотек;
- помощь учителям русского языка из новых регионов России;
- запуск молодежной интеллектуальной игры «Скажи по-русски»;
- возрождение чтецких программ в образовательных учреждениях.
В заседании примут участие советник президента Елена Ямпольская, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Владимир Мединский, а также представители общественных организаций, вузов и творческих деятелей.
На предыдущем заседании Совета в ноябре 2024 года Путин подчеркнул важность поддержки русского языка и сохранения языков народов России для национальной идентичности страны. Он поручил правительству совместно с Советом и ведущими университетами создать единую линейку учебников по русскому языку и литературе до 1 июня 2026 года. Работа над этим проектом началась в феврале, были определены новые подходы к подаче материала и проведены встречи с экспертами.
Накануне первое в стране учебное пособие по беспилотным авиационным системам получило статус учебника и вошло в федеральный перечень. Учебник под названием «Беспилотные летательные аппараты. 8—9 классы» был разработан совместно с ГК «Просвещение». Новый статус позволяет школам централизованно закупать это издание, что облегчит его внедрение в образовательный процесс.
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