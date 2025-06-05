В России появится единая линейка учебников по русскому языку и литературе

Президент России Владимир Путин в четверг проведет заседание Совета по поддержке русского языка, на котором обсудит создание единой государственной линейки учебников по русскому языку и литературе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Заседание пройдет в формате видеоконференции. В повестке — несколько важных вопросов:

поддержка фондов детских и школьных библиотек;

помощь учителям русского языка из новых регионов России;

запуск молодежной интеллектуальной игры «Скажи по-русски»;

возрождение чтецких программ в образовательных учреждениях.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В заседании примут участие советник президента Елена Ямпольская, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Владимир Мединский, а также представители общественных организаций, вузов и творческих деятелей.

На предыдущем заседании Совета в ноябре 2024 года Путин подчеркнул важность поддержки русского языка и сохранения языков народов России для национальной идентичности страны. Он поручил правительству совместно с Советом и ведущими университетами создать единую линейку учебников по русскому языку и литературе до 1 июня 2026 года. Работа над этим проектом началась в феврале, были определены новые подходы к подаче материала и проведены встречи с экспертами.

Накануне первое в стране учебное пособие по беспилотным авиационным системам получило статус учебника и вошло в федеральный перечень. Учебник под названием «Беспилотные летательные аппараты. 8—9 классы» был разработан совместно с ГК «Просвещение». Новый статус позволяет школам централизованно закупать это издание, что облегчит его внедрение в образовательный процесс.



Анастасия Фартыгина