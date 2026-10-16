В России введут техсбор на смартфоны и ноутбуки

Сбор начнет действовать с 1 декабря текущего года

Фото: Динар Фатыхов

В России введут техсбор на электронику — как импортную, так и отечественную. Ставки утвердил Минпромторг, документ опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Согласно приказу, размер сбора составит:

за смартфон — 250 рублей;

за ноутбук — 500 рублей;

за мобильный телефон, не относящийся к категории смартфонов, — 50 рублей;

для проводных телефонов с беспроводной трубкой — 100 рублей;

для остальных телефонных аппаратов — 25 рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ставки будут действовать при условии, что в государственной системе есть маркировки сведений о товарном знаке и модели устройства. В противном случае сбор вырастет почти вдвое: для смартфонов — до 496 рублей, для ноутбуков — до 992 рублей для других мобильных телефонов — до 100 рублей, для проводных телефонов с беспроводной трубкой — до 198 рублей, для остальных телефонных аппаратов — до 49 рублей.

Сбор начнет действовать в России с 1 декабря текущего года.

Российский рынок крупной бытовой техники в сентябре завершил реструктуризацию после ухода зарубежных брендов и в условиях экономии граждан, сообщала газета «Коммерсантъ». Согласно данным издания, за первое полугодие 2026 года россияне приобрели 10,3 миллиона устройств, что на 7,8% больше по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

Галия Гарифуллина