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Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Казани

09:06, 16.10.2026

На прилет задерживаются 20 рейсов, в том числе из Ашхабада, Еревана, Душанбе, Нарьян-Мара, Антальи и Тбилиси

Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Казани
Фото: Галия Гарифуллина

Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Казани. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

На прилет задерживаются порядка 20 рейсов, в том числе из Ашхабада, Еревана, Душанбе, Нарьян-Мара, Антальи и Тбилиси.

Вылетят с задержкой самолеты в 14 направлениях, включая рейсы в Ереван, Анталью, Санкт-Петербург и Москву.

Ограничения на полеты в воздушной гавани Казани сняли менее часа назад.

Галия Гарифуллина

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