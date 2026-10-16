Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Казани
На прилет задерживаются 20 рейсов, в том числе из Ашхабада, Еревана, Душанбе, Нарьян-Мара, Антальи и Тбилиси
Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Казани. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.
На прилет задерживаются порядка 20 рейсов, в том числе из Ашхабада, Еревана, Душанбе, Нарьян-Мара, Антальи и Тбилиси.
Вылетят с задержкой самолеты в 14 направлениях, включая рейсы в Ереван, Анталью, Санкт-Петербург и Москву.
Ограничения на полеты в воздушной гавани Казани сняли менее часа назад.
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