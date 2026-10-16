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В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты

08:27, 16.10.2026

Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации

В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты
Фото: Галия Гарифуллина

В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В Бугульме и Нижнекамске ограничения сохраняются.

В течение прошедшей ночи, с 20.00 15 октября до 8.00 16 октября, над Татарстаном сбили БПЛА. Точное количество уничтоженных беспилотников не уточняется.

На всей территории Татарстана с 04.38 действует режим беспилотной опасности. Угроза атаки БПЛА объявлена на города Закамья Татарстана. Жителей Нижнекамска, Набережных Челнов, Альметьевска, Бугульмы, Елабуги, Заинска и Лениногорска просят принять меры безопасности, пройти в места укрытия.

Галия Гарфиуллина

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Татарстан

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