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В Нижнекамске, Елабуге и Челнах сняли угрозу атаки БПЛА

09:15, 16.10.2026

Об этом сообщили в РСЧС Татарстана

В Нижнекамске, Елабуге и Челнах сняли угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС Татарстана.

Около получаса назад отменили угрозу атаки БПЛА на Альметьевск, Бугульму, Заинск и Лениногорск.

В течение прошедшей ночи над Татарстаном сбили БПЛА. Точное количество уничтоженных беспилотников не уточняется. На всей территории республики с 04.38 действует режим беспилотной опасности.

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