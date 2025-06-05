В Екатеринбурге в офисе издания Ura.ru проходят обыски

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов начали обыски в офисе информационного агентства Ura.ru. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

— Следователи нагрянули с обыском в офис информагентства Ura.ru, — сообщил источник ТАСС.

Ura.ru было основано в 2006 году и имеет главный офис в Екатеринбурге. Журналисты издания работают в нескольких регионах, включая Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую и Курганскую области, а также в Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и Москве.

Обыски могут быть связаны с финансированием издания в 2020 году некоммерческой организацией «Альянс врачей»*, которая была признана иностранным агентом в марте 2021 года, сообщает РИА «Новости».

Анастасия Фартыгина