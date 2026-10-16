Угрозу атаки БПЛА на Альметьевск, Бугульму, Заинск и Лениногорск отменили
Об этом сообщили в РСЧС Татарстана
Угрозу атаки БПЛА на Альметьевск, Бугульму, Заинск и Лениногорск отменили. Об этом сообщили в РСЧС Татарстана.
Угроза в Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах сохраняется.
В течение прошедшей ночи над Татарстаном сбили БПЛА. Точное количество уничтоженных беспилотников не уточняется. На всей территории республики с 04.38 действует режим беспилотной опасности.
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