Кассация истребовала дело о «раскулачивании» семьи экс-ректора КАИ Алибаева

Фото: Олег Тихонов

Как стало известно «Реальному времени», дело по иску прокурора Татарстана к семье Алибаевых оценит Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Материалы истребованы по жалобе директора фирмы «Дайк» и кандидата политических наук Айрата Ахмадеева, который ранее свидетельствовал о передаче семье давнего друга, ректора КНИТУ-КАИ Казани Тимура Алибаева займа в 21 млн рублей.

Напомним, на момент подачи иска в мае 2024-го Тимур Алибаев еще возглавлял казанский вуз. Прокурор Татарстана просил суд изъять в доход государства три квартиры на 9 млн и взыскать солидарно с ректора и его супруги 24 млн рублей. Последняя сумма, по данным истца, в 2022 году была переведена со счетов госслужащей Лиры Алибаевой в турецкий банк. Претензии надзорного ведомства связаны с результатами проверки по контролю за доходами и расходами Алибаевой как сотрудницы Управления федерального казначейства. Сотрудники надзорного ведомства смогли убедить Вахитовский райсуд Казани, что часть покупок и денежных переводов ее семьи не подтверждена законными доходами, в том числе в период, когда Алибаев возглавлял администрацию Ново-Савиновского и Кировского районов города.

Оспариваемое решение о «раскулачивании» на 33 млн рублей было вынесено в сентябре 2024-го. Ни на одном из заседаний районного суда по иску члены семьи ответчиков не появились. В феврале 2025-го Тимур Алибаев оставил высокий пост в КАИ.

В ходе процесса районного суда адвокат Ахмадеева просил приобщить встречные требования своего клиента по данному спору — с учетом невозврата займа. Однако эти претензии суд отклонил.

В подтверждение передачи средств в суде была представлена расписка, однако согласия на экспертизу данного документа на предмет давности его составления от заимодавца не поступило. Более того, прокуратура представила данные оперативных мероприятий силовиков о том, что в день предполагаемой передачи денежных средств в казанской квартире в присутствии супругов Алибаевых и Ахмадеева их мобильные даже не фиксировались в этом районе.

По данным источников «Реального времени», представитель Ахмадеева оспаривал результат процесса, однако его жалоба не была принята к рассмотрению, и апелляционная инстанция согласилась с таким решением. Что и позволило оспаривать его дальше — в кассации.

При этом апелляционные жалобы ответчиков пока не рассмотрены. Сегодня в Верховном суде Татарстана было отмечено очередное заседание по этому делу, однако, по данным источников, оно будет отложено — в связи с истребованием материалов кассационной инстанцией.