«Требует значительных вложений»: власти продадут здание больницы при фабрике Крестовниковых в Казани

Продажа объекта обусловлена необходимостью его восстановления и модернизации

В историческом здании готовы разместить что угодно, но есть одно «но»

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана внесло изменения в перечень государственного имущества, которое планируют реализовать в 2025 году. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте.



Основным лотом можно считать трехэтажное здание, расположенное в Казани по адресу Ватутина,13. В документах говорится, что строение является объектом культурного наследия регионального значения «Рабочая больница при заводе фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» 1914 года.

Туда же входит комплекс прилегающих зданий — проходная, овощехранилище и гараж. В качестве разрешенного вида использования значится размещение больницы общей площадью 8 100 квадратных метров.

До сентября 2022 года в здании располагался Республиканский клинический неврологический центр. В декабре 2024 года «Реальное время» сообщало, что больницу, построенную в 1914 году для сотрудников завода фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» в Казани, планируют включить в реестр памятников культуры России.

Здание находится в «ограниченно работоспособном состоянии»

Председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин прокомментировал «Реальному времени» предстоящую приватизацию исторического здания. По его словам, продажа объекта является стандартной практикой, обусловленной необходимостью его восстановления и модернизации.

— Объект находится в ограниченно работоспособном состоянии и требует значительных вложений. Здание может быть приспособлено под любую функцию, если она соответствует действующим нормам и правилам. Будущее назначение определит новый инвестор — отметил Гущин.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Иван Гущин подчеркнул, что в настоящее время готовятся торги, точную стоимость лота не назвал, поскольку речь идет о продаже целого комплекса зданий.

Объект не имеет ограничений по эксплуатации и после приобретения инвестором комплекс сможет получить новое функциональное назначение в соответствии с современными требованиями и потребностями города.



Дмитрий Зайцев