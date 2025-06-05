Убивать или стерилизовать: Татарстан против эвтаназии для бездомных собак

Пока в одном регионе России разрешают усыплять агрессивных бродячих собак, в Татарстане ищут альтернативные решения проблемы

Фото: Михаил Захаров

В России активно обсуждается вопрос регулирования численности бездомных животных после принятия резонансного закона в Хабаровском крае, разрешающего эвтаназию агрессивных бродячих собак. Документ стал ответом на участившиеся случаи нападений бродячих животных на людей. Тем временем в Татарстане ищут альтернативные решения проблемы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подобные меры действуют еще в пяти регионах России

Согласно закону, принятому в Хабаровском крае, усыплению подлежат собаки, напавшие на людей, причинившие серьезный вред здоровью или ставшие причиной смерти человека, а также стаи из четырех и более животных, представляющие опасность.

Первым регионом, в котором разрешили проводить эвтаназию, стала Бурятия. На сегодняшний день аналогичные меры введены в Астраханской области, Алтайском крае, Кемеровской области, Забайкальском крае и Чукотском автономном округе.

Убийство собак не решит проблему

Депутат Госдумы Ярослав Нилов в разговоре с «Реальным временем» заявил, что проблема во многом возникает из-за безответственного отношения самих людей к животным. Он подчеркивает необходимость комплексного подхода: ужесточения ответственности владельцев, совершенствования системы отлова и развития инфраструктуры приютов при сохранении гуманного отношения к животным.



— Важно понимать, что во многом проблема возникает из-за безответственного отношения самих людей к животным — прикармливания бродячих собак, выбрасывания питомцев, оставления животных на дачах. Необходимо ввести жесткую ответственность за оставление животных. Как человек, неравнодушный к судьбам животных, подчеркиваю: нужно искать максимально гуманные способы решения проблемы. При этом важно прислушиваться к представителям зоозащитного сообщества, которые предлагают конструктивные решения, — считает Нилов.

По словам парламентария, озабоченность вызывает качество работы отловов, особенно когда этим занимаются «гастролеры» из других регионов.

Василий Иванов / realnoevremya.ru

Вместо этого необходимо работать с отловщиками и населением

В Татарстане, где пока не приняты столь радикальные меры, представители зоозащитного сообщества выступают против подобных решений. По мнению директора благотворительного фонда Эльвиры Кутуевой, практика отлова с последующим усыплением животных является проявлением крайней жестокости и противоречит принципам гуманного общества.

— В Татарстане мы только начинаем внедрять закон о чипировании животных, и это правильный путь развития. Альтернативные методы, основанные на гуманном отношении к животным, должны быть приоритетными, — сообщила Кутуева «Реальному времени».

«Гастролеры», о которых говорит Нилов, уверена Кутуева, работают исключительно ради получения оплаты, не заботясь о судьбе животных. По ее мнению, необходимо ужесточить контроль за деятельностью таких организаций и привлекать их к ответственности.