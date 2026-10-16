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В аэропорту Бугульмы отменили ограничения на полеты

09:53, 16.10.2026

Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации

В аэропорту Бугульмы отменили ограничения на полеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ранее открыли воздушные гавани Казани и Нижнекамска.

Около получаса назад в Татарстане сняли режим беспилотной опасности. Он действовал порядка пяти часов.

Угроза атаки БПЛА была объявлена сегодня утром на города Закамья Татарстана. Жителей Нижнекамска, Набережных Челнов, Альметьевска, Бугульмы, Елабуги, Заинска и Лениногорска просили принять меры безопасности, пройти в места укрытия. Сейчас ограничения сняты.

Галия Гарифуллина

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Татарстан

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