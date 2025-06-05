Васил Гарифуллин назначен и.о. декана Высшей школы журналистики КФУ
В Казанском федеральном университете произошли кадровые изменения в руководстве Высшей школы журналистики и медикоммуникаций. Исполняющим обязанности декана назначен 63-летний Васил Гарифуллин, ранее занимавший пост заведующего кафедрой национальных и глобальных медиа. Эту информацию Гарифуллин подтвердил в разговоре с журналистом «Реального времени».
Назначение стало результатом кадровых перестановок в вузе. Прежний руководитель ВШЖиМК Юлия Андреева подала заявление об уходе. Стоит отметить, что Андреева возглавила школу всего 9 месяцев назад, в сентябре 2024 года, сменив на этом посту Леонида Толчинского, который руководил факультетом на протяжении 8 лет.
Для Васила Гарифуллина это не первый опыт руководства журфаком. Он уже возглавлял данное подразделение КФУ с 2002 по 2012 год. Его назначение может рассматриваться как возвращение опытного руководителя, знакомого со спецификой работы факультета и имеющего значительный управленческий опыт.
Ранее «Реальное время» сообщало, что Андреева покинула свой пост по собственному желанию. Причиной послужила нехватка административного ресурса.
Справка
Гарифуллин Васил Загитович
Родился в деревне Верхние Кибякози Сабинского (ныне Тюлячинского) района Республики Татарстан. В 1983 году окончил Казанский государственный университет по специальности «Журналистика».
Профессиональная деятельность:
- 1983—1986: корреспондент Казанской студии телевидения Гостелерадио ТАССР
- 1986—1989: аспирант Казанского государственного университета
- С 1990 года: ассистент, доцент, профессор кафедры татарской журналистики
- 1998—2018: заведующий кафедрой татарской журналистики
- 2002—2012: декан факультета журналистики и социологии Казанского университета
- 2012—2016: заведующий отделением массовых коммуникаций Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ
- С 2018 года: заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ
Награды и звания:
- Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2008)
- Заслуженный деятель науки Республики Татарстан (2012)
- Гран-при республиканской премии «Хрустальное перо — 2022»
- Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2024)
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