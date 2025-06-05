Васил Гарифуллин назначен и.о. декана Высшей школы журналистики КФУ

Фото: Олег Тихонов

В Казанском федеральном университете произошли кадровые изменения в руководстве Высшей школы журналистики и медикоммуникаций. Исполняющим обязанности декана назначен 63-летний Васил Гарифуллин, ранее занимавший пост заведующего кафедрой национальных и глобальных медиа. Эту информацию Гарифуллин подтвердил в разговоре с журналистом «Реального времени».

Назначение стало результатом кадровых перестановок в вузе. Прежний руководитель ВШЖиМК Юлия Андреева подала заявление об уходе. Стоит отметить, что Андреева возглавила школу всего 9 месяцев назад, в сентябре 2024 года, сменив на этом посту Леонида Толчинского, который руководил факультетом на протяжении 8 лет.

Для Васила Гарифуллина это не первый опыт руководства журфаком. Он уже возглавлял данное подразделение КФУ с 2002 по 2012 год. Его назначение может рассматриваться как возвращение опытного руководителя, знакомого со спецификой работы факультета и имеющего значительный управленческий опыт.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Андреева покинула свой пост по собственному желанию. Причиной послужила нехватка административного ресурса.



Дмитрий Зайцев