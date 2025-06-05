Редактору Ura.ru в Екатеринбурге изберут меру пресечения

Главный редактор екатеринбургского издания «Ура.ру» Денис Аллаяров будет доставлен в суд для избрания меры пресечения. Источник 66.ру в силовых структурах сообщил, что ему предъявят обвинение в уголовном преступлении.

Кроме того, обыски проходят у корреспондента «Ура.ру» Сергея Бодрова, который специализируется на криминальных новостях. Это второй задержанный журналист издания.

По информации собеседников «РБК Екатеринбург», обыски могут быть связаны с финансированием «Ура.ру» в 2020 году некоммерческой организацией «Альянс врачей»*, которая внесена в реестр иноагентов.



Исполнительный директор издания Михаил Вьюгин сообщил, что в данный момент находится вне города и не в курсе происходящего. По данным 66.ру, связь с Аллаяровым и Бодровым на данный момент отсутствует.

Анастасия Фартыгина