McDonald's и Coca-Cola окончательно покинули Россию

McDonald's и Coca-Cola подтвердили свое окончательное решение не возвращаться на российский рынок. В конце апреля обе компании официально уведомили украинскую правозащитную группу о прекращении любых планов по возобновлению деятельности в России. Об этом написал Business Insider.

Это заявление последовало за сообщениями о регистрации их торговых марок в Роспатенте. Юристы обеих компаний подчеркнули, что регистрация направлена исключительно на защиту интеллектуальной собственности и не свидетельствует о намерении возобновить бизнес-операции.

McDonald's подчеркнул свою неизменную приверженность принципам, которые привели к закрытию ресторанов в России в 2022 году. Тогда компания оценивала пять ключевых факторов: легальность работы, свободу ведения бизнеса, влияние на репутацию бренда, соответствие корпоративным ценностям и экономическую целесообразность.

— Ответ на каждый из этих вопросов был отрицательным, — заявил глобальный директор по корпоративному воздействию McDonald's Джон Баннер.

Рената Валеева